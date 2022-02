Dijon : des salariées de la crèche Roosevelt se mettent en grève pour dénoncer les conditions de travail

Les parents découvrent la nouvelle ce lundi matin : une partie des salariées de la crèche Roosevelt, à Dijon fait grève. L'annonce a été faite à la direction au petit matin, à la prise de service. Un mouvement pour dénoncer les conditions d'accueil des 80 enfants pris en charge dans la structure, et le manque de réactivité du délégataire de service public, People and Baby.

L'évènement le plus récent perturbe depuis une semaine le bon accueil des enfants. "Le thermomètre affiche 12 à 14 degrés maximum", raconte une employée, qui a requis l'anonymat. Le chauffage est en panne, il faut donc utiliser de petits radiateurs d'appoints, qui font régulièrement sauter les plombs indique-t-elle. Pas d'eau chaude non plus, pour laver les enfants qui se salissent. "C'est quelque chose que l'on a déjà vécu en octobre durant un mois et demi. Là, on a peur de la durée et on se sent maltraitant avec les enfants. Quand on a une selle liquide débordante, on lave les enfants à l'eau froide. Comment doucher un enfant qui s'est vomi dessus avec une eau glacée, gelée ?".

"On a conscience que les familles vont être impactées"

Cette salariée évoque aussi la lutte contre les blattes, les appareils vieillissants, plus de 10 ans, et qui ne sont pas entretenus, ou encore les difficultés d'approvisionnement en certains produits de première nécessité. "Le sérum physiologique, les mouchoirs par exemple." Résultat, une grande fatigue, et le sentiment d'être démunis face à ces situations, que les salariées assurent avoir faire remonter. "A force de palier, c'est comme quand on tire sur un élastique, au bout d'un moment, ça lâche."

Cette journée de grève c'est donc un moyen d'alerter les parents, de réclamer de meilleurs moyens et d'appeler People and Baby, le délégataire de service public à réagir rapidement. "On a conscience que les familles vont être impactées, mais on pense clairement que malheureusement, elles n'ont pas conscience de toutes ces difficultés que nous, sur le terrain, nous vivons au quotidien, parce qu'on essaye tant bien que mal de rester bienveillantes, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus difficile pour nous et il fallait qu'aujourd'hui, les familles aussi se rendent compte clairement de ce que nous vivons."