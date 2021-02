Dijon, distribution de serviettes hygiéniques à une dizaine d'associations

Une distribution de 56.000 serviettes périodiques a été organisée ce jeudi 25 février à Dijon. Une dizaine d'associations de la ville en ont été bénéficiaires. Une distribution qui intervient quelques jours, après l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, de distribuer des protections périodiques gratuites à la rentrée dans les universités. Cette distribution a coûté près de 10.000 euros à la mairie de Dijon.

Un projet mené depuis plusieurs mois à Dijon

Une opération menée depuis plusieurs mois à Dijon aux côté des associations étudiantes explique Antoine Hoarau l'adjoint délégué aux solidarités et à la lutte contre la pauvreté. "On a aujourd'hui des étudiants qui n'ont plus aucune ressource et la question des protections menstruelles c'est une question de de santé fondamentale pour les jeunes étudiantes."

Antoine Hoarau l'adjoint délégué aux solidarités et à la lutte contre la pauvreté sur ce projetmené depuis plusieurs mois à Dijon Copier

Une concertation avec le CROUS à venir

Une concertation doit avoir lieu entre le CROUS et les responsables universitaires pour définir les lieux de distribution de ces protections gratuites sur les différents sites côte-d'oriens. En tout cas, ce combat pour des protections périodiques gratuites c'est le combat que mènent les associations étudiantes depuis plusieurs mois. Derrière les effets d'annonce, l'UNEF attend des précisions. Océane, étudiante en deuxième année de psychologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté est aussi chargée de communication au bureau dijonnais du syndicat étudiant, et se dit attentive à la suite, "on ne sait pas encore comment ça va se passer à la rentrée et surtout s'il y aura des distributeurs partout sur le campus. Et quid des sites délocalisés de l’université à Nevers au Creusot ou encore à Chalon-sur-Saône?"

Océane, étudiante et chargée de communication au bureau dijonnais de l'UNEF. Copier

Selon une étude réalisée par la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes, et publiée le 8 février, une étudiante sur vingt utilise du papier toilette au moment de ses règles.

Comment les associations étudiantes dijonnaises prennent-elles l'annonce de la ministre ? Olivia Cohen, vous avez rencontré des membres de l'UNEF à Dijon Copier