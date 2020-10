Hommage à Samuel Paty : Émotion et recueillement sur le campus de la fac de Dijon

Difficile de rassembler les foules en ce mercredi sur le campus dijonnais. Avec une majorité d'étudiants en télétravail à cause du covid, seule une centaine de personnes ont pu se rassembler, brièvement, sur le parvis de la maison de l'université.

Peu importe, l'émotion était là, bien présente, pour ces enseignants, ces jeunes étudiants, réunis devant une photo en noir et blanc de Samuel Paty, où l'on pouvait lire ces quelques mots : "Communauté universitaire en deuil"

Défendre les valeurs qui fondent notre République

Dans cette petite foule solidaire, Achille, 18 ans, étudiant en prépa. Il tenait vraiment à être là, pour Samuel Paty, et pour sa maman, elle-même prof de français : "ça me paraissait normal de venir, pour me hisser contre le terrorisme, et d'auant plus parce que ma mère est prof de français, elle s'attache chaque jour à défendre la liberté d'expression et la formation d'un esprit critique chez les individus. Donc il faut rendre hommage à ce professeur qui a voulu défendre les valeurs qui fondent notre République."

La raison et la connaissance face à la sauvagerie

Le doyen de l'université Vincent Thomas y est allé de son discours, devant les étudiants, évoquant un acte de "sauvagerie impossible à comprendre". reste que l'établissement universitaire bourguignon, avec ses 35.000 étudiants, va devoir aller de l'avant. C'est ce que compte faire Vincent Thomas : "L'après, c'est continuer. on va continuer à se battre, avec des armes qui sont à notre disposition, légales : la connaissance, la raison, l'argumentation, la contradiction dans le respect des autres. On va continuer à travailler sur ces valeurs, qui sont essentielles dans le fonctionnement de notre société."

D'autres rassemblements avaient lieu ce mercredi en Côte d'Or à la mémoire de Samuel Paty, à la mairie de Dijon, à Sombernon, à Genlis ou encore Montbard et Chenôve.