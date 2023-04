Dijon : encore un rassemblement interdit par la préfecture ce jeudi 19 avril

Dans un communiqué transmis à la rédaction de France Bleu Bourgogne en début d'après-midi, la préfecture de Côte-d’Or explique avoir "eu connaissance d’un appel à un rassemblement non déclaré ce mercredi 19 avril à 19H00, place François Rude à Dijon, contre la dissolution du mouvement des "Soulèvements de la terre" . Ce mouvement qualifié d'extrémistes écologiques par le ministre de l'Intérieur, s'est récemment illustré dans la manifestation contre la méga bassine de Sainte-Soline dans les deux Sèvres. Cette journée s'était vite transformée en violents affrontements avec les forces de l'Ordre. Depuis, Gérald Darmanin a demandé sa dissolution et a refusé de recevoir le représentant du mouvement Benoît Feuillu place Beauvau à Paris

Pourquoi interdire le rassemblement ce jeudi à Dijon ?

Comme pour les autres interdictions, la préfecture avance "l’absence de déclaration de ce rassemblement" mais également "les troubles récurrents à l’ordre public et des violences commises contre les forces de l’ordre en marge des récentes manifestations à Dijon". Cela a été le cas aussi à l’occasion de manifestations non déclarées et interdites comme lundi dernier pendant qu'Emmanuel Macron s'adressait aux Français à la télévision. Le préfet de la Côte-d'Or, Franck Robine, a donc décidé d’interdire, par arrêté préfectoral, tout rassemblement, dans le cadre de l'appel précité, le mercredi 19 avril 2023 de 18H00 à minuit. Il rappelle à nouveau que la participation à une manifestation interdite est passible d'une contravention maximum de 135 euros en vertu de l’article R 644-4 du Code Pénal.