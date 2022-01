Dijon et des villages côte-d'oriens à l'honneur pour leur qualité de vie

L'occasion est belle pour bomber le torse en Côte-d'Or ! Dijon, Varois-et-Chaignot, Ouges et Ahuy sont récompensés pour leur qualité de vie. Les 4 communes figurent dans le top 50 des villes et villages où il fait bon vivre.

Le classement est publié ce dimanche dans le JDD par l'association des villes et des villages où il fait bon vivre.

Dijon, seule ville de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le classement

Dans le détail, Dijon se classe 24e au niveau des villes, en étant aussi la seule ville du classement du top 50 pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour les villages, beau tir groupé de la Côte-d'Or qui case dans le classement Ahuy (24e, première commune de la région !), Varois-et-Chaignot (31e) et Ouges (39e). Déjà présentes l'an dernier, les trois communes progressent : un gain de 15 places pour Ahuy, 13 places pour Varois-et-Chaignot et 24 places pour Ouges !

"Enfin une bonne nouvelle, ça fait chaud au cœur" se réjouit Dominique Grimpret le maire de la commune depuis 2014. "La situation géographique de la commune aide beaucoup", avec à la fois la forêt, la ville ou des services comme le pôle santé de Valmy. L'élu s'attribue aussi une part de la réussite, grâce à "un aménagement de la place du village, un lieu de rencontre réussi de l'avis de tous. On veut garder un aspect village, on ne veut pas des immeubles de 10 étages !"

"Notre situation correspond à ce que cherche les citoyens aujourd'hui." Dominique Grimpret, le maire de la commune d'Ahuy.

Beau tir groupé côte-d'orien !

Au niveau global, la Côte-d'Or est l'un des départements les plus valorisés pour les villages, au même titre que les Pyrénées-Atlantiques (4 villages dans le top 50), le Calvados (3 villages) et les Côtes-d'Armor (3 villages).

Le classement "confirme la reconnaissance des villes moyennes et des villages" se félicite Thierry Saussez, le président de l'"association des villes et des villages où il fait bon vivre." Une édition 2022 dominée par Angers pour les villes et Guéthary, un village littoral des Pyrénées-Atlantiques entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.