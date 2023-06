Dijon: Extinction Rebellion dénonce l'irrigation de "l'agriculture intensive"

Quatre personnes déguisées en épis de maïs transgéniques qui dansent, et à leurs pieds quatre personnes déguisées en poisson qui agonisent. C'est le "happening", la petite manifestation d'Extinction Rebellion organisée ce vendredi 23 juin en fin d'après midi au parc Darcy à Dijon.

ⓘ Publicité

Le collectif écologiste dénonce l'agriculture intensive qui consommerait trop d'eau à son idée. Selon leur tract distribué aux passants, 68% de l'eau utilisée en France serait consommée par les agriculteurs. (Un chiffre qui est a relativiser comme le détaille cet article de France Bleu sur les usages de l'eau en France) . Les militants pointent du doigt le syndicat agricole FNSEA. "On est pas contre les agriculteurs" précise Ali le porte-parole de cette manifestation, "mais on s'oppose à l'agriculture intensive qui utilise trop d'eau." Le jeune homme n'a pas d'exemple à fournir sur la Côte-d'Or, mais s'inquiète du projet de méga-bassines dans le Poitou qui alimente le débat en France sur l'opportunité -ou non- des réserves d'eau à usage agricole.

L'action d'Extinction Rébellion se déroule alors que plusieurs centaines de personnes se rassemblent de l'autre côté du parc pour l'annonce du parcours de la flamme olympique à Dijon. Quelques passants s'arrêtent pour écouter les arguments des militants. Alexandra, une maman avec son fils en trottinette se dit touchée et préoccupé par cette problématique. "Et puis c'est fait de manière plutôt bon enfant" assure-t-elle. un peu plus loin sur un banc, Marcel observe la scène du coin de l'œil et se déclare lui "perplexe, et pas vraiment convaincu par ce discours."

Irriguer ou importer ?

On rappelle qu'au sud de Dijon, les agriculteurs n'ont déjà plus le droit de pomper dans les nappes phréatiques ou dans les rivières et doivent compter sur leur réserve d'eau crée à Aiserey pour sauver leurs récoltes. "Nous sommes 22 avec chacun un quota d'eau à respecter. Sans ce système (mis en place il y a plusieurs années), on perd tout , et il faudra importer maïs, tournesol ou pommes de terre d'autres pays européens ou de plus loin.. est-ce vraiment la bonne solution ?" nous confiait l'un d'entre eux en début de semaine.

Les militants d'Extinction Rebellion promettent de renouveler cet été des actions de ce type.