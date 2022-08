Dijon : fini les files d'attentes dans la plus grande poste de Bourgogne ?

Une nouvelle rénovation pour le bureau de poste de la place Grangier à Dijon. Le principal établissement de Côte-d'Or et de Bourgogne est en travaux. Il s'agit d'installer de nouveaux automates pour supprimer les files d'attentes, et promis il y'aura du monde pour nous guider.

Un coup de jeune pour une poste historique. A Dijon, la poste la place Grangier, le principal bureau de l'agglomération est en travaux jusqu'au 14 novembre. On ne touche pas à la façade de style Art déco, pas plus qu'aux plafonds en moulures du hall central, mais tout l'espace qui reçoit du public est repensé. Le principal objectif est de supprimer les files d'attentes. "C'est une bonne idée" souligne Djamal , un des habitués parfois déçu. "Il y a souvent beaucoup de monde, et quand tu viens ici pour retirer un colis alors que tu as un rendez-vous ensuite, tu sais que tu es foutu !"

L'idée est de supprimer les îlots, les petits guichets dévolus à telle ou telle tâche. "Dès votre entrée, vous serez abordé par un conseiller équipé d'une tablette tactile. Il vous aidera dans vos démarches ou bien vous dirigera vers les automates pour envoyer, récupérer un courrier ou effectuer une opération bancaire" explique Jean-Luc Faivre, directeur des projets pour La Poste en Bourgogne.

Les machines, c'est bien, mais on a besoin de l'humain" -Michelle, une cliente

"On va suivre l'exemple de ce qui a été fait à Paris à la Poste du Louvre. Le bureau de la place Grangier à Dijon est le deuxième en France a être modernisé de la sorte. On va mettre en place des automates plus performants. On ne supprime pas d'emplois. Une trentaine de personnes travaillent ici, et il y'aura toujours quelqu'un pour vous aider."

Jean-Luc Faivre (à droite) supervise cette rénovation aux côtés du directeur des lieux © Radio France - Olivier Estran

Une promesse qui rassure à moitié Michelle. "Les machines c'est bien, mais on a besoin d'humain. Il ne faut pas rendre cet espace trop impersonnel. J'ai connu cette poste il y'a bien longtemps et c'etait une vraie ruche. Aujourd'hui les gens écrivent beaucoup moins. On a l'impression que La Poste ne veut plus être qu'une banque" regrette-elle.

Se moderniser pour rester attractif

Chaque année, les bureaux de poste en France perdent en moyenne 5 à 10 % de leur fréquentation. "Ce n'est pas le cas dans cette poste de la place Grangier" souligne Jean-Luc Faivre. "Elle a été modernisée en 2015, et aujourd'hui on compte 800 à 900 clients par jour. On a retrouvé la fréquentation d'avant-Covid. On veut conserver cette bonne dynamique. Voila pourquoi on investit 600.000 euros de travaux."

Michelle ne se trompe pas quand elle estime que la Poste mise sur son activité bancaire. Les conseillers financiers de la poste Grangier ne seront plus relégués dans une arrière-salle. Leurs bureaux vitrés seront situés désormais dans le hall central qui va s'en trouver agrandi. "On veut rendre cette activité beaucoup plus visible" reconnait Jean-Luc Faivre.

Durant deux mois et demi, il faudra supporter les coups de marteau et autres bruits de perceuse. Les travaux ne vont pas interrompre les activités du bureau de poste. Il reste ouvert à ses horaires habituels.