Dijon : forcés de fermer à 2 heures du matin, les bars de nuit s'organisent

A cause du coronavirus, le fête se termine à 2 heures du matin à Dijon. Jusqu'alors, cinq bars dijonnais - le Salsa Pelpa, la Belle époque, le Smart, le Beverly et le Cercle rhumerie Jamaïque (la Jam') - avaient une dérogation pour fermer à 5 heures du matin. Face au rebond de l'épidémie, samedi 19 septembre 2020, la Préfecture de Côte-d'Or a pris un arrêté pour leur imposer de fermer à 2 heures, une mesure qui entre en vigueur à partir du lundi 21 septembre 2020. Un coup dur pour ces établissements, dont les patrons évoquent une perte possible de chiffre d'affaire de 50%.

La bonne solution ?

Gilbert Febvay, patron du Beverly et représentant de l'UMIH pour le monde de la nuit, craint des conséquences négatives à cette mesure : "On aura surement beaucoup plus de jeunes dans la rue, qui ne seront pas contrôlés. Chez nous ils sont encadrés, on fait la police toute la soirée". Il va mettre 10 de ses 15 salariés au chômage partiel et craint pour la suite, avec une fermeture encore plus tôt que 2 heures, comme c'est imposé dans certaines régions. Dans ce cas-là, "on peut poser la clé sous la porte", craint-il.

"Qu'on ferme à 2h ou 5h ou a n'importe quelle heure, ce sera compliqué car on n'empêchera pas les jeunes de vivre" - Gilbert Febvay

Pas sûr que ça change quelque chose selon Gilbert Febvay, patron du Beverly et représentant de l'UMIH Copier

Les bars vont devoir s'adapter

Pas question de baisser les bras pour autant, nous dit Damien Le Net, gérant de La Belle Epoque. Cette contrainte de fermer plus tôt, "on s'y attendait", confesse-t-il. Quelles solutions envisage-t-il pour s'y retrouver ? "On ouvre du mercredi au samedi, on va ouvrir le mardi en plus. On espère que le gens vont changer leurs habitudes et sortir plus tôt, explique-t-il. On va changer de modèle, on va proposer des soirées à thème, mais ça risque d'être compliqué, il ne faut pas que ça dure plusieurs mois". Du côté du Salsa Pelpa, le gérant, Carlos Tiago, mise sur le côté restaurant. "On va mettre plus de forces et d'idées dans la restauration, développer ce secteur-là", indique-t-il. L'arrêté est pris pour un mois, au moins.