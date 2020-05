Dijon : François Rebsamen accuse le gouvernement d'avoir "menti"

Pour le maire de Dijon, le gouvernement "a menti" sur l'utilité des masques. Selon François Rebsamen, la gestion de la crise du coronavirus est très mal gérée et révèle "plusieurs incohérences". Notamment sur l'efficacité des masques, révélée trop tardivement au grand public.

Les Français n'étaient pas dupes et ils ne le sont pas.

Selon François Rebsamen, la gestion de crise présente des incohérences et il dénonce un mensonge de la part du gouvernement : "Au début de la crise, il a été dit par les hauts responsables que les masques ne servaient à rien, qu'il n'était pas nécessaire d'en porter. Les Français n'étaient pas dupes et ils ne le sont pas", confie le maire de Dijon à France Bleu Bourgogne.

Ce mensonge, le fait ne pas le dire, entraine une suspicion généralisée.

"On voyait bien à la télévision et on entendait à la radio que dans tous les pays du monde on considérait le masque comme un élément important de la lutte contre le covid 19. Cette absence de communication, ce mensonge, le fait ne pas le dire, entraine une suspicion généralisée."

Distribution de masques à tous les habitants de Dijon prévue cette semaine

Le maire de Dijon a décidé de distribuer des masques à toute sa population. La métropole s’engage à donner deux masques en tissu et un masque chirurgical à chaque habitant. Un moyen, selon le maire, de répondre au manque d’action de l’Etat : "Plutôt que de dire la vérité, le gouvernement a préféré trouver des échappatoires. Là encore je constate que le président s'est engagé à donner des masques, mais ce serait déjà bien qu'ils en donnent au personnel soignant ou encore dans l'éducation."

Une commande de près de deux millions de masques a été passée par la ville de Dijon. Une cinquantaine de points de collectes sont prévus : "J'ai pris la responsabilité de distribuer des masques à l'ensemble de la population, je ne suis pas le seul à le faire."

Ce lundi, aucune précision n'a été donnée concernant la distribution de ces masques. Le maire s'engage à dévoiler les modalités le mardi 5 mai.