Ce mardi le monde de l'éducation et de la jeunesse se mobilise partout en France. A Dijon, quatorze syndicats appelaient à manifester contre la précarité étudiante et la précarité des jeunes en général. Le cortège s'élançait du campus de l'université pour rallier le rectorat.

Dijon : ils manifestent contre la précarité des étudiants et de la jeunesse en Côte-d'Or

La manifestation à l'appel de l'UNEF, de Solidaires Etudiants et de l'Union nationale des lycéens s'est élancée à 14h de l'Esplanade Erasme sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon. Le cortège devait se retrouver symboliquement devant le rectorat à 17h, sans qu'aucune délégation ne soit reçue. La mobilisation est restée en demi-teinte, puisque seulement quelques dizaines de jeunes ont répondu à l'appel, entre résignation et grosse déprime.

Quelques dizaines d'étudiants se sont rassemblés sur le campus de l'université de Bourgogne avant de défiler jusqu'au rectorat de Dijon © Radio France - Oliviier Estran

De plus en plus d'étudiants en grande précarité à Dijon

La difficulté de trouver un job depuis la crise sanitaire, prive beaucoup d'étudiants de revenus et leur impose à faire des choix au niveau de leurs dépenses quotidiennes. Malgré cette situation difficile, ils sont en effet obligés de continuer de payer leurs loyers.

L'annonce ce lundi 15 mars de la mise en place d'une aide exceptionnelle de 800 euros du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté est donc la bienvenue. Angel Dos Santos, ne s'en cache pas, car pour cette étudiante en deuxième année d'anglais et secrétaire générale de l'Unef Bourgogne, et comme beaucoup d'autres, la précarité étudiante et les effets dévastateurs de la Covid-19 sont quotidiens.

Des étudiants isolés aussi par les cours en distanciel

Les cours en distanciel jouent aussi sur le moral des troupes. Plus de contacts, plus d'échanges et le sentiment d'être isolés. C'est pour cette raison, que parmi les revendications des étudiants, il y a la demande d'un retour des cours en présentiel dans les facultés.