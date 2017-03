Dijon : ils ont mouillé le maillot pour la 10e Nuit de l'eau

Ils ont mouillé le maillot samedi soir à Dijon. Et pour de vrai ! Plus de 100 nageurs participaient à la 10e édition de la Nuit de l'eau de l'Unicef à la piscine du Carrousel. De 17h30 à 22h, les Dijonnais se sont relayés pour enchaîner les longueurs pour relever le Défi EDF et récolter de l'argent.

La 10e édition de la Nuit de l'eau a battu son plein encore une fois ce samedi soir à Dijon. A la piscine du Carrousel mais aussi à Châtillon-sur-Seine et à Chalon-sur-Saône, des centaines de nageurs ont littéralement mouillé le maillot de bain pour récolter des fonds au profit de l'UNICEF. De l'argent qui servira cette année "à construire des écoles et amener l'eau dans les villages d'Haïti dévastés par l'ouragan Matthew l'année dernière", explique Françoise Tenenbaum, présidente de l'association en Côte-d'Or. "On espère récolter 6.000 euros avec cette nouvelle Nuit de l'eau."

Françoise Tenenbaum : "Cette année, les fonds serviront aux enfants d'Haïti."

A chacun sa façon de participer

Avec un baptême de plongée pour les curieux, avec un cours d'aquagym ou alors, en participant au Défi EDF en équipes. Le principe est simple : une longueur de 50m = 1€ qu'EDF reverse à l'UNICEF. Pour cette 10è édition à Dijon, trois équipes s'étaient inscrites à la piscine du Carrousel. Les élèves de la toute nouvelle école de gendarmerie, le club de Chenôve natation et l'ADN, l'alliance Dijon Natation, soit presque 150 nageurs surmotivés à enchaîner le plus de longueurs possibles. Au total, les courageux ont nagé 46 km, l'équivalent de plus de 900€ reversé par EDF qui se retrouve parfaitement dans cet événement caritatif : "Les valeurs d'EDF, explique Christine Heuraux, déléguée régionale en Bourgogne, ce sont la solidarité, l'entraide et le dépassement de soi. C'est exactement ce que représentent ces nageurs. Et puis EDF chérit particulièrement l'eau puisque beaucoup de notre électricité est fabriquée à partir de l'eau donc la Nuit de l'eau nous parlait totalement. Depuis 10 ans que nous sommes partenaires, nous avons versé entre 25 et 26.000 euros à l'UNICEF."

Christine Heuraux : "EDF est très attachée aux valeurs de solidarité et d'entraide."

Donner du temps et de l'énergie plus que de l'argent

Un partenariat gagnant donc à l'évidence car si au bord de la piscine, les nageurs ont déboursé 2€ pour participer, ils sont surtout là pour donner du temps et de l'énergie. Sabine, relayeuse pour l'équipe de Chenôve natation aime cette formule : "On ne peut pas donner de l'argent tout le temps à tout le monde, mais une après-midi par-ci par-là, c'est complètement faisaible. On donne de soi et on véhicule un message dans notre entourage et dans la société également, je trouve ça bien." Cela permet aussi aux plus jeunes de participer. En 2016, près de 750 nageurs avaient relevé le défi.

Le reportage, les pieds dans l'eau, de France Bleu Bourgogne à la 10e Nuit de l'eau.