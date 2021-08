Dijon : interdiction de manifester autour de la gare et dans certaines rues du centre-ville

Les weekend se suivent et se ressemblent à Dijon. Alors qu'une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire est prévue samedi 14 août 2021 - à partir de 14 heures - la Préfecture de Côte-d'Or a pris un arrêté. Il interdit les manifestations dans certaines rues du centre-ville et autour de la gare entre midi et 21 heures. Décision prise "afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public", indique la Préfecture dans un communiqué.

Les raisons invoquées par la Préfecture

"Les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer le respect de cet arrêté", précise la Préfecture.

"Ce rassemblement n’a pas été déclaré en préfecture ; en l’absence de déclaration et donc d’organisateur identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation".

"Lors du précédent rassemblement organisé le samedi 7 août 2021 contre le pass sanitaire et « les réformes anti-sociales » des incidents ont éclaté de nouveau".

"Une forte affluence est observée les week-ends dans le centre-ville de Dijon et un nombre important de voyageurs est attendu en gare de Dijon et à ses abords le week-end du 15 août, weekend de chassé-croisé"

Les zones concernées

C'est une nouveauté, le périmètre interdit aux manifestants comporte toutes les rues adjacentes à la gare de Dijon, ainsi que celles qui remontent vers la Place Darcy. Le semaine dernières, des incidents entre forces de l'ordre et manifestants avaient eu lieu à cet endroit, avec des tirs de lacrymogènes. En revanche, comme la semaine dernière, cette périmètre concerne également certaines rues autour de la Préfecture et le Square des Duc derrière les Beaux-Arts.

Interdiction de manifester autour de la gare de Dijon - Préfecture 21