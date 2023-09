Dijon : l'association "Cueillette Solidaire 21" récolte vos surplus de fruits et légumes pour les plus démunis

Votre arbre fruitier croûle sous les fruits et vous ne pouvez pas tout cueillir ? Pour éviter que les fruits ne se perdent, les bénévoles de l'association "Cueillette Solidaire 21" se tiennent à votre disposition pour venir ramasser vos surplus de fruits et légumes afin de les redistribuer au plus démunis.

ⓘ Publicité

Christine Laborier, présidente de l'association "Cueillette Solidaire 21" © Radio France - Christophe Tourné

Une idée qui a germé lors d'une ballade

C'est en marchant dans une rue de l'agglomération et en découvrant un cerisier croulant sous le poids de ses cerises en train de se perdre qu'a germé l'idée de créer une association dans la tête de Christine Laborier, sa présidente. "Cueillette Solidaire 21" est née quelques mois plus tard, fin 2022 et compte déjà une cinquantaine de bénévoles. Tous partagent la même idée : faire profiter aux associations œuvrant auprès des plus démunis de ces surplus de fruits et légumes avant qu'ils ne pourrissent dans les arbres ou les jardins.

Une solidarité en circuit court

"Nous nous proposons d'aller cueillir sur des terrains publics ou privés, tout ce qu'on nous propose. Là, on est déjà sur nos premières cueillettes. Nous avons cueilli à Hauteville-lès-Dijon en deux fois 80 kilos de prunes. On a des particuliers aussi qui nous ont proposé des mirabelles et on est en ce moment sur les figues. On a eu aussi eu un don d'une maraîchère de Labergement-lès-Auxonne, de 100 kilos de courgettes par exemple. C'est vraiment génial. Et ces fruits, dès lors qu'on les donne à la Banque alimentaire de Côte-d'Or, elle les distribue quasiment à toutes les associations de Dijon." explique Christine Laborier.

Aller très vite pour éviter le gâchis

Une heure après la cueillette, les fruits et légumes se retrouvent dans les frigidaires de la Banque alimentaire, car Cueillette Solidaire 21 est hébergée à la maison des associations de Dijon mais ne dispose pas de locaux adaptés pour conserver les fruits et légumes ainsi collectés. "On a juste nos voitures personnelles, donc l'intérêt, c'est qu'on puisse les donner tout de suite ces fruits au lieu d'être gâchés. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas consommé et on a choisi que les gens plus démunis en profitent. Il y a donc un aspect social en plus de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les gens qui nous ont contactés étaient vraiment contents de nous donner leurs fruits parce que, en plus, ils travaillent ou ont travaillé dans leur jardin et ils n'ont pas envie que ça soit perdu." précise la président de l'association.

Pour contacter l'association et la faire intervenir dans votre jardin, il n'existe pour le moment qu'une adresse mail : cueillettesolidaire21@gmail.com . Les bénévoles organisent ces cueillettes gratuitement et ne revendent pas les fruits, ni les transforment. Ils sont juste un maillon solidaire entre votre jardin et les plus démunis.