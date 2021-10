A Dijon, l'association Habitat et Humanisme lance la 4ème édition de l'Heure Solidaire. Le principe est de profiter de l'heure gagnée grâce au passage à l'heure d'hiver ce week-end pour la réutiliser en rendant service aux personnes qui en ont le plus besoin.

Ils ne s'étaient pas retrouvés depuis 2020 à cause de la crise sanitaire. Ce mardi est donc un grand jour pour les bénévoles de l'association Habitat et Humanisme à Dijon. Pierre Belin qui se charge de la communication au sein de l'association raconte que "la crise du covid a arrêté complètement l'accompagnement qu'on faisait avec nos bénéficiaires. Tout se faisait par téléphone, il y a eu un isolement total de nos locataires alors se retrouver enfin aujourd'hui, ça permet de recréer ce lien entre nous tous afin de relancer la machine".

Pancartes de l'association Habitat et Humanisme © Radio France - Annelaure Labalette

Et pour ça, l'association surfe sur la vague du passage à l'heure d'hiver ce week-end. Elle lance la 4ème édition de l'Heure Solidaire "_l'idée c'est de dire que lorsqu'on passe à l'heure d'hiver, on gagne une heure et donc cette heure en plus, pourquoi ne pas la consacrer aux plus démunis? "_explique Pierre Belin.

Faire don d'une heure de son temps : tout le monde peut le faire

Participer à cette Heure Solidaire peut prendre plusieurs formes. Cela peut être "_donner une heure de son salaire, soit une vingtaine d'euros, ça peut être aussi une heure de bénévolat_, ça peut être une heure à participer à une activité en commun avec les familles aidées par Habitat et Humanisme" ajoute un autre bénévole.

A la Maison du Phare de Dijon, les bénévoles d'Habitat et Humanisme attendent le concert © Radio France - Annelaure Labalette

80 familles aidées par Habitat et Humanisme à Dijon

Cela fait plusieurs années que Gisèle est en retraite. Cette mamie dynamique fait plus que donner une heure de son temps. Elle aide tout au long de l'année trois familles en difficultés à Dijon. "J'épaule une famille d'irakiens avec quatre filles et j'aide la maman à mieux parler français, à faire ses courses pas cher car il faut que cela soit le plus confortable pour leur petit budget. J'accompagne aussi une maman soudanaise. Là, je l'aide à prendre rendez-vous, chez le médecin, à comprendre les factures qui arrivent ou encore les mots de l'institutrice sur le carnet de liaison des enfants. Et puis, il y a aussi cette jeune maman qui a eu son petit garçon adolescente. L'autre jour, son lit était cassé et elle m'a appelé tout de suite pour savoir comment on pouvait l'aider avec l'association".

L'association Habitat et Humanisme en Côte-d'Or dispose de 89 logements acquis par la Foncière Habitat et Humanisme soit confiés par des propriétaires privés solidaires. Ce sont au total 80 familles qui sont aidées par l'association: 190 adultes et autant d'enfants.

Ce mardi, pour célébrer les retrouvailles entre les bénévoles de l'association après la longue période de rupture durant la crise sanitaire, le chanteur dijonnais Daniel Fernandez a , à sa manière, donné une heure de son temps, en leur offrant un concert avec ses musiciens.

Le chanteur dijonnais Daniel Fernandez et ses musiciens offrent une heure de leur temps avec un concert © Radio France - Annelaure Labalette

Habitat et Humanisme recherche aussi des bénévoles en ce moment. Si l'aventure vous tente, pour donner une heure de votre temps ou plus, vous pouvez contacter l'association au 03 80 45 85 30.