Dijon : "Tout le monde contre le cancer" veut faire oublier la maladie le temps d'une journée

L'association "Tout le monde contre le cancer" faisait halte ce mercredi à la polyclinique du parc Drevon, à Dijon. Objectif des membres de l'association : redonner confiance aux femmes touchées par le cancer du sein. Le moyen ? Une demi-heure ou plus passés avec une socio-esthéticienne pour parler de la maladie et prendre soin de leur corps.

C'est le cas de Marie-Noëlle, touchée par le cancer du sein depuis 5 ans. "C'est mon deuxième, raconte-t-elle, mais je ne veux pas me laisser abattre par la maladie. Je l'ai promis à mes proches et à ma famille."

Des soins du corps pour reprendre confiance

Pour ce faire, l'association proposait des soins du corps : massage ou encore manucure. Egalement, les deux socio-esthéticiennes présentes ce matin, pouvaient aussi discuter de la maladie et de son impact physique et psychologique.

Un instant bien-être qui a attiré Marie-Noëlle. Elle a passé plus d'une demi-heure dans la caravane de l'association à discuter et profiter des soins beauté, avec un massage et une manucure. "Je n'ai absolument pas pensé la maladie" durant cette partie de la matinée, raconte-t-elle.

L'association "Tout le monde contre le cancer" fait également escale dans une trentaine d'autres villes françaises, jusqu'en novembre.