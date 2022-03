Dijon : l'élève albanais Rizart et ses parents obtiennent un titre de séjour

C'est un communiqué du collectif mobilisé depuis des mois à Dijon pour Rizart, un jeune garçon âgé de onze ans, et pour ses parents, tous les deux non voyants,qui confirme ce jeudi 10 mars une heureuse nouvelle intervenue en tout début de semaine. Cette famille menacée d'expulsion vient d'obtenir un premier titre de séjour.

Ce précieux document va en effet permettre à l'enfant de suivre sa scolarité , et à sa famille de la vivre sereinement. Menacés d'expulsion du territoire, ils ont été soutenus par les parents d'élèves de l'école de la Colombière, les associations de défense des droits humains, des élus. Une pétition de soutien a recueilli plus de 14000 signatures. "Enfin ce mardi après des mois d'angoisse et de souffrances, ils ont pu obtenir un premier titre de séjour. Nous nous réjouissons de cette avancée positive et veillerons à ce qu'elle soit pérennisée." réagit le collectif dans son communiqué.