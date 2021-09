Dijon : la braderie de la FNAC au profit du secours populaire de Côte-d'Or de retour au Zénith le 19 septembre

La Fnac Dijon, le Secours Populaire et le Zénith de Dijon organisent la 13e édition de la Braderie Solidaire Fnac de Dijon, dimanche 19 septembre de 9h00 à 20h00. Durant cette journée festive, de nombreux produits culturels neufs seront proposés à tout petits prix pour tous les publics.

La Braderie Solidaire Fnac est le rendez-vous annuel incontournable de la vie dijonnaise, qui rassemble, d’édition en édition, de plus en plus de participants. Chaque année, l’intégralité des recettes de cet événement est reversée au Secours Populaire afin de développer ses actions de soutien à destination des plus démunis.

En 2020, le bénéfice collecté a permis d'offrir des journées de vacances aux familles défavorisées ainsi que des aides financières et alimentaires. Cette journée de mobilisation donne également l’opportunité à des milliers de familles dijonnaises de faire le plein de produits culturels (livres, CD, Vinyles, DVD, jouets, jeux vidéos) à prix bradés.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des produits sortis du cycle de distribution

Avec cette démarche le groupe Fnac Darty entend montrer son engagement en faveur de l’économie circulaire en donnant une nouvelle vie à ces produits sortis du cycle de distribution classique.

La Braderie Solidaire poursuit son développement grâce à l’engagement de ses 3 acteurs majeurs, réunis lors de ce grand événement solidaire :

 La Fnac achemine depuis son centre logistique national des milliers de produits culturels invendus durant l’année, et accompagne la gestionsur place au traversde l’investissementbénévole de ses salariés.

 Le Secours Populaire trie et prépare les produits, coordonne l’événement et mobilise ses bénévoles.

 Le Zénith de Dijon met a disposition le lieu de l’événement et apporte son soutien logistique.

Au-delà de sa mission caritative, la Braderie Solidaire est un important vecteur de soutien à la culture et au spectacle vivant.

Les chiffres clé de l'édition 2020

► 2 725 VISITEURS

► 92 000 € DE RECETTES

► PLUS DE 100 PALETTES DE PRODUITS NEUFS

► 200 BÉNÉVOLES

► 6 MOIS DE PRÉPARATION

L'entrée est fixée à 1 euro. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.