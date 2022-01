Dijon : la chapelle Saint Louis ne sera pas détruite

Dans son communiqué, la ville explique que Pierre PRIBETICH, l'adjoint en charge de l’urbanisme, des éco-quartiers et du secteur sauvegardé a reçu ce mercredi 26 janvier le collectif dit de "la Chapelle Saint Louis" pour les informer que François Rebsamen, le maire de Dijon et président de Dijon métropole, a opposé un refus à la demande de certificat d’urbanisme opérationnel déposée auprès des services de l’urbanisme de la métropole.

En conformité avec les règles du plan local d’urbanisme intercommunal - habitat et déplacements (PLUIhd), cette décision administrative vient empêcher la destruction de la Chapelle Saint Louis, et respectera le caractère pavillonnaire du quartier des Rotondes.

« Le maire de Dijon était très soucieux de ce dossier. On voit là la concrétisation de l’esprit du PLUI-hd qui respecte et valorise les quartiers de notre belle capitale régionale » a ajouté Pierre PRIBETICH. Pleinement intégrée dans son environnement, la Chapelle Saint Louis fait partie des biens immobiliers identifiés par le Diocèse de Dijon dont la vente pourrait abonder le fonds d’indemnisation des victimes de pédocriminalité, estimées à 330 000 selon le rapport Sauvé paru le 5 octobre dernier, après deux ans et demi de travaux de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église.