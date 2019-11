Dijon : la cité Dampierre, patrimoine mondial, bientôt rénovée pour quatre millions d'euros

Dijon, France

La cité Dampierre à Dijon va subir un coup de jeune à quatre millions d'euros. L'État valide ce vendredi 8 novembre le projet de rénovation de la cité administrative située dans le centre historique de la capitale de Bourgogne.

Ce soutien financier de l'État s'inscrit plus globalement, dans le cadre d'un programme national de rénovation des cités administratives à un milliard d'euros jusqu'en 2022.

Un patrimoine mondial inscrit à l'UNESCO

La cité administrative Dampierre est située dans le centre historique de Dijon. Implantée dans le secteur sauvegardé de la ville, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est composée d'un bâtiment unique, ancien couvent du 17e siècle.

Une rénovation écologique

Les travaux à entreprendre sont ambitieux aussi sur le plan écologique. Ils devraient permettre de diminuer de plus de 50% les dépenses en énergie et réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre grâce à une meillure isolation des planchers et le remplacement des chaudières.