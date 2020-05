Le maire de Dijon, François Rebsamen, précise ce mardi les conditions de distribution des masques aux Dijonnais. Elle se fera dans les bureaux de vote habituels, samedi 9 et dimanche 10 mai. Des tranches horaires sont définies.

Dijon : la distribution des masques se fera dans les bureaux de vote, samedi et dimanche

Ce mardi, le maire de Dijon, François Rebsamen, précise les contions de retrait des masques, donnés par la ville aux habitants dans le but de luter contre la propagation du coronavirus. Chaque Dijonnais recevra un kit contenant trois masques, de type chirurgical et un masque en tissu lavable.

La distribution se fera dans les bureaux de vote, samedi 9 et dimanche 10 mai

La distribution se fera sur les sites correspondant aux lieux habituels de votre bureau de vote. "Par exemple si vous votez habituellement au bureau Voltaire, alors vous vous rendrez à ce même bureau pour retirer vos masques", précise le maire. Pour toutes les distributions, qui interviendront dans les groupes scolaires, elles se dérouleront en extérieur sous préau ou tente pour ne pas perturber la préparation de la reprise scolaire.

Venir avec sa pièce d'identité

Il faudra vous munir de votre carte d’identité ainsi que d’une pièce d’identité pour chacune des personnes vivant dans votre foyer. François Rebsamen recommande qu'une personne se déplace par famille.

Si l’un de vos proches ne peut se déplacer lui-même pour retirer ses masques, il sera possible de le faire pour lui à condition d’aller dans son bureau de vote avec sa carte d’identité. Inversement, si vous ne pouvez vous déplacer, un proche pourra le faire pour vous. Il devra se rendre dans votre bureau de vote et présenter votre carte d’identité.

Pour venir, pensez à remplir une attestation de sortie, en cochant la case « achats de première nécessité ».

Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, rendez-vous sur le site internet de la ville, entrez votre adresse pour trouver le lieu du bureau de vote qui sera aussi le lieu de retrait correspondant à votre adresse.

Un jour précis et des horaires en fonction de la première lettre de votre nom

Pour venir récupérer vos masques à votre bureau de vote, il vous faut respecter un jour précis et une tranche horaire précise, déterminés par la première lettre de votre nom de famille d’usage.

Si votre nom commence par la lettre A ou B : vous devrez retirer vos masques le samedi 9, entre 9h et 12h, uniquement ce jour-là et à cet horaire précis.

Si votre nom commence par C ou D : vous devrez retirer vos masques le samedi et uniquement le samedi, de 13h à 16h et uniquement à ces horaires.

De la lettre E à la lettre J, vous devrez vous présenter le samedi de 16hà 19h.

De K à M, vous devrez vous présenter le dimanche, de 9h à 12h.

De N à R, vous devrez vous présenter le dimanche de 13h à 15h.

En fin, de S à Z, vous devrez vous présenter le dimanche entre 15h et 17h.

Port du masque obligatoire dans certains lieux

Le port du masque sera obligatoire pour entrer dans les bibliothèques et les musées, et pour se rendre sur le marché des Halles, annonce enfin le maire.