Dijon : la fête des voisins se prépare maintenant

La fête des voisins se déroulera cette année le vendredi 19 mai à Dijon. Mais attention, la ville précise que les inscriptions doivent se faire impérativement avant le 10 avril.

La 17e "fête des voisins - Immeubles en fête" se déroulera le vendredi 19 mai 2017. Ce rendez-vous est traditionnellement l'occasion pour les Dijonnais de partager un moment convivial avec des voisins qu'on ne fait parfois qu'à peine croiser. Le principe reste le même que lors des précédentes éditions. "Se retrouver autour d’un apéritif, d’un buffet, dans une maison, un appartement, un jardin, dans un hall ou dans la rue, et où chacun contribue librement" rappelle la ville dans un communiqué, tout en rappelent que "la fête des voisins, c’est aussi une démarche citoyenne et solidaire pour lutter contre l’isolement et le repli sur soi."

Un coup de pouce de la mairie de Dijon

Pour que la fête soit plus belle, comme chaque année, la ville met à disposition des t-shirts, des ballons, des affiches, des flyers, et même des tables, des bancs et des chaises. Des barrières peuvent également être prêtées "pour sécuriser, si besoin, votre emplacement de repas." Mais pour ce faire, il faut télécharger la fiche d'inscription. La ville rappelle par ailleurs, que "la posture vigipirate » est à prendre en compte pour les organisateurs. Les consignes sont également téléchargeables sur son site.

La fête des voisins en 2014 © Maxppp - Julio PELAEZ

Attention, la fiche d'inscription est à renvoyer dûment complétée et signée au plus tard le lundi 10 avril 2017, par mail à ddasilva@ville-dijon.fr ou par courrier à la direction de l'action culturelle et des publics – Mairie de Dijon – CS 73310 – 21033 DIJON Cedex.

Le matériel n’est pas livré par les services de la ville. Il est à retirer entre le lundi 10 avril et le vendredi 14 avril, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la direction de l'action culturelle et des publics, 11 rue de l’hôpital à DIJON auprès de Marie-Emmanuelle CLERGET (03 80 74 59 09) ou Denis DA SILVA (03 80 74 59 84).