Dijon : la manifestation anti pass sanitaire à nouveau interdite dans certaines rues du centre-ville

Comme la semaine dernière, la Préfecture de Côte-d'Or prend des mesures face à une éventuelle manifestation anti pass sanitaire, qui pourrait avoir lieu samedi 7 août 2021. Dans un arrêté, le Préfet interdit donc les manifestations entre 12 heures et 21 heures "sur certaines voies et espaces publics du centre ville de Dijon, ceci afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public". Le weekend dernier, un rassemblement avait réuni près d'un millier de personnes. Un homme, soupçonné d'être l'un des organisateurs, a été interpellé cette semaine.

Pourquoi cette interdiction ?

La Préfecture avance trois raisons pour l'interdiction de cette manifestation dans certaines rues du centre-ville :

"Ce rassemblement n’a pas été déclaré en préfecture ; en l’absence de déclaration et donc d’organisateur identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation".

"Lors du précédent rassemblement organisé le samedi 31 juillet 2021 contre le pass sanitaire et « les réformes anti-sociales » les manifestants n’ont pas respecté l’arrêté préfectoral interdisant la tenue de cette manifestation dans le centre ville de Dijon et des incidents ont éclaté de nouveau".

"Lors de ces troubles, les forces de l’ordre ont été la cible de projectiles. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer le respect de cet arrêté".

Le périmètre concerné

Tout le centre-ville n'est pas concerné par l'interdiction. Elle concerne la Rue de la Préfecture, la rue, la ruelle et la petite rue du Suzon, la rue de Soissons, la Place de la Banque et le Square des Ducs de Bourgogne (espaces en rouge sur la carte ci-dessous).