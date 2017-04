A Dijon la messe de Pâques célébrée sans accroc par Monseigneur Minnerath

Alors qu'à Nice les fidèles de l'église Saint-Pierre d'Arène ont eus droit à une grosse frayeur. A Dijon, aucun soucis à signaler. Près de 800 fidèles ont écouté Monseigneur Minnerath en la cathédrale Saint-Bénigne. La messe de Pâques est la plus importante de l'année pour les Chrétiens.

Plusieurs mois après l'attentat au camion sur la Promenade des Anglais, les fidèles de l’église Saint-Pierre d’Arène de Nice, ont eus froid dans le dos. En pleine célébration de la messe ce dimanche matin le bâtiment a du être évacué. Un homme, très excité, vêtu d'un treillis et de gants serait entré en proférant des menaces. Il a rapidement été interpellé et la messe a pu reprendre normalement. En Côte-d'Or, heureusement, tout s'est passé bien plus paisiblement. Près de 800 fidèles ce sont par exemple retrouvés en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon pour écouter la messe de Monseigneur Roland Minnerath, l'Archevêque de la ville. Une messe qui est la plus importante de l'année aux yeux des Chrétiens puisqu'il s'agit de célébrer la résurrection du Christ.

Célébration de la messe de Pâques à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"La messe n'est pas le lieu pour commenter les nouvelles des médias"

Une cérémonie au cours de laquelle le prélat n'a fait aucune allusion à l'actualité très chargée du moment. On pense bien entendu aux grands sujets qui bouleversent le monde. Comme le terrorisme justement en France ou en Égypte où les Chrétiens ont été la cible d'attaques meurtrières ces derniers jours. On pense également aux risques de guerre un peu partout dans le monde ou même aux prochaines (et très incertaines) élections présidentielles dont tout le monde parle. Mais c'est normal a t-il expliqué. "La messe n'est pas le lieu pour revenir sur ce que tout le monde commente du matin au soir, sur les nouvelles des médias mais ces sujets sont bien présents dans nos prières, on a prié notamment pour les Chrétiens persécutés d'Égypte et du Moyen-Orient".

Roland Minnerath, archevêque de Dijon Partager le son sur : Copier

Attentat, risques de guerre, élections... Monseigneur Minnerath s'est gardé de toute à l'actualité très chargée de ces dernières semaines © Radio France - Thomas Nougaillon

La Maîtrise de Dijon, des anges dans l'église

Une messe très appréciée des fidèles, c'est ainsi qu'Anne-Brigitte l'a trouvé "fabuleuse, magnifique, brillante, une très belle messe, les Chrétiens sont réunis en ce jour de Pâques pour fêter la résurrection et montrer au monde qu'on existe encore". Au delà de l'aspect liturgique, la cérémonie a été littéralement sublimée par l'immense talent de la Maîtrise de Dijon et ses 80 chanteurs. Anne-Brigitte a trouvé que "cela donne de la majesté, les voix sont extraordinaires, on a l'impression de voir des anges dans l'église et c'est important car ça fait aussi partie de ce recueillement, le messie de Haendel notamment était absolument extraordinaire" a t-elle ajouté.

Reportage: la messe sublimée par le talent des jeunes chanteurs de la Maîtrise de Dijon Partager le son sur : Copier

Les élèves de la Maîtrise de Dijon dirigée par leur chef de coeur Etienne Meyer © Radio France - Thomas Nougaillon

Débutée à 10h la messe s'est terminée peu avant midi... Histoire de permettre aux fidèles de se retrouver en famille autour du traditionnel repas de Pâques.