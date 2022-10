Dijon : la police judiciaire vent debout contre la réforme de leur métier

La police de Dijon a poussé son coup de gueule. Ce lundi midi, ils étaient une soixantaine, massés devant l'hôtel de police de Dijon, à manifester contre la réforme de la police judiciaire voulue par le gouvernement. Pour la plupart vêtus de noirs et portant le masque, (symbole de leur parole non prise en compte), ils ont dénoncé une réforme de leur métier "faite pour rassurer le grand public et qui à terme affaiblira les enquêtes au long cours" selon Georges, qui travaille au sein de la police judiciaire dijonnaise.

ⓘ Publicité

"On ne va plus lutter contre la sécurité, mais contre le sentiment d'insécurité"

Pour faire simple, les manifestants ne veulent pas être tous regroupés sans distinction au sein d'un même service. Ce que prévoit la réforme, qui veut mutualiser les services de renseignement, de sécurité publique, de police aux frontières et de police judiciaire. "On ne va plus lutter contre la sécurité, mais contre le sentiment d'insécurité, reprend Georges. On veut pouvoir dire toutes les semaines à la population des chiffres rassurants : le nombre d'interpellations, le nombre de descentes dans des points de deal, etc. Mais qui va arrêter les personnes à la tête des réseaux de drogues ? Personne. Avec cette réforme, on va tout simplement abandonner nos gros dossiers. On ne peut pas améliorer la petite délinquance en oubliant la grande criminalité".

Un courrier envoyé au ministère de l'Intérieur

Il y a deux mois, les services de police judiciaire se sont réunis au sein d'une association, l'Association nationale de police judiciaire (ANPJ). Son but : "défendre un service public de qualité qui intervient sur tous les spectres de criminalité". Pour cela, l'ANPJ a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur, en proposant, à la place de la réforme, d'augmenter les effectifs de policiers chargés de la sécurité publique et d'alléger les procédures pénales.

Devant le commissariat, les policiers n'étaient pas seuls. Des magistrats dijonnais sont venus supporter les forces de l'ordre dans leur combat. En effet, ils pourraient être eux aussi impactés dans leur travail de tous les jours par cette réforme, comme l'explique Caroline, juge d'instruction à la cour d'appel de Dijon : "Avant, c'était le magistrat qui choisissait le service d'enquête chargé de mener les investigations sur une affaire donnée. Avec la réforme, cette prérogative sera transférée au directeur départemental de la police nationale, un poste nouvellement créé, qui sera lui directement placé sous l'autorité du préfet".

Des magistrats eux aussi inquiets

Selon Caroline, les juges seront ainsi limités dans leurs choix par le département. Le risque : "voir des enquêtes durer plus longtemps et être exécutées par des personnes qui n'ont pas les capacités des membres de la PJ". Autre crainte : que les enquêtes sur le long cours soient mises au second plan, car elles n'auraient pas d'effets immédiats.

Si l'ANPJ n'obtient pas l'oreille du ministère, cette réforme devrait être mise en place, en Côte-d'Or, en mars 2023. Mais d'ici-là, les policiers l'assurent, ils se battront jusqu'au bout.