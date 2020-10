Dijon : la police municipale bientôt renforcée... et armée

L'annonce a de quoi surprendre. Opposant historique à l'armement létal pour les agents de la police municipale, le maire de Dijon François Rebsamen fait marche arrière. "

La société a évolué, le contexte a évolué", justifie l'élu au moment de détailler son plan : ce sont les agents mobilisés le soir et une partie de la nuit - jusqu'à 2h-2h30 du matin à terme - qui seront équipés d'une arme, soit une douzaine de policiers dans un premier temps. Question d'autorité, dit François Rebsamen, mais aussi de protection, face à des situations de plus en plus délicates. même s'il n'est pas question pour la police municipale de s'emparer des fonctions de la police nationale, précise Nathalie Koenders, la première adjointe à la ville de Dijon.

30 policiers recrutés d'ici 2023

Ces agents, vous risquez aussi de les voir davantage à l'avenir dans les rues. Car ils vont voir leurs effectifs renforcés dans les deux à trois prochaines années. Une trentaine d'agents seront ainsi recrutés d'ici 2022-2023, pour porter le contingent à une centaine de policiers.

Les policiers municipaux dijonnais bientôt armés © Radio France - Christophe Tourné

Et pour attirer les candidats, la mairie sort le chéquier : le salaire des policiers municipaux va être revalorisé, par l'intermédiaire de l'IAT, l'indemnité d'administration et de technicité, soit en moyenne une hausse de 80 à 90 euros net par mois.

Emmanuel Bichot valide l'initiative

Sur le terrain politique, les mesures sont saluées par la droite, le groupe Agir ensemble pour Dijon. Le leader de l'opposition Emmanuel Bichot se réjouit d'un "début de prise de conscience de l’équipe municipale sur le sujet de la tranquillité publique", mais regrette tout de même des annonces insuffisantes.