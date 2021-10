Dijon : la ville chouchoute ses nouveaux arrivants

La ville de Dijon chouchoute ses petits nouveaux ! Chaque année depuis 20 ans la ville organise une journée dédiée à l’accueil des nouveaux habitants pour leur souhaiter la bienvenue, c'était à l'occasion d'une cérémonie samedi en mairie. Entre septembre 2019 et juillet 2020, 848 personnes se seraient installées à Dijon. Et cette année selon La Poste ce sont 1 000 changements d'adresse pour Dijon qui ont été enregistrés.

La ville a même proposé aux plus sportifs de nos "petits nouveaux" une visite touristique originale sous forme de "sightjogging"... C'est un footing en compagnie d'un éducateur sportif passionné par Dijon. Ce week-end ils avaient le choix entre trois parcours pour explorer la Cité des Ducs et ses environs en suivant le guide-runner.

Caroline a décidé de quitter Paris pour s'installer dans la ville d'origine de son compagnon, un déménagement précipité par les différents confinements Copier

Beaucoup de parisiens parmi les nouveaux arrivants comme Caroline

On a suivit l'un de ces parcours découverte en compagnie de quatre néo-dijonnais. Le rendez-vous était fixé au square Darcy au pied de l'Ours Pompon. Parmi les participants figurait Caroline, 49 ans, de Paris. Pourquoi a t-elle décidé de s'installer chez nous à Dijon ? "On est ici parce que mon conjoint est de Dijon à l'origine. On a vécu 17 ans à Paris et on avait envie de revenir. Le confinement a précipité les choses. On est arrivé à Dijon en mars".

Arrêt au Jardin de l'Arquebuse pour une petite explication au sujet de la roseraie avant de filer au Port du Canal © Radio France - Thomas Nougaillon

Découvrir le Jardin de l'Arquebuse, le Port du Canal, le centre-ville de Dijon en courant ça lui fait quoi ? "Cela me disait bien de faire les activités qui sont proposées aux nouveaux arrivants. Concernant ce footing, j'ai pris je l'avoue, la course la moins dure parce que 7 kilomètres, ça va !" sourit Caroline.

Baskets aux pieds notre reporter a suivit ces nouveaux arrivants décidément très en jambes pour certains dans les rues de Dijon ! Copier

Visite de Dijon avec Guillaume Charbonneau

Guillaume Charbonneau, le guide vit depuis une quarantaine d'années à Dijon. Ironie du sort, il vient de déménager au Pays-Basque mais propose pour le compte de Dijon Métropole des journées découvertes de sa ville de coeur. C'est la deuxième année qu'il se lance baskets aux pieds dans les rues, les parcs de Dijon. "On est pas là pour s'épuiser en faisant du sport, le but c'est surtout d'avoir un moment à partager en faisant découvrir des coins qu'on aime bien". Le but est également de dire aux gens "qu'ils ne se sont pas trompés de ville, c'est là qu'il fallait venir".

