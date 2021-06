Dijon: le ciné Darcy rouvre ses portes après presque un an de fermeture

"Longue vie au ciné Darcy" c'est le cri du cœur et la banderole déployée par une vingtaine de personnes devant ce cinéma du centre ville de Dijon. L’établissement vient de rouvrir ses portes, après presque un an de fermeture à cause de la crise sanitaire. Cette poignée de fidèles est venue dire son soutien a ce ciné emblématique de Dijon. Toutes et tous se disent inquiets pour cette salle indépendante, alors que la future cité de la gastronomie de Dijon doit accueillir un multiplex de 13 salles. Ce projet est porté par la ville de Dijon.

Ce cinéma à la façade art-déco est emblématique de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Une manifestation aux accents politiques, puisqu'elle a été mise sur pied par François-Xavier Dugourd, premier vice-président du Conseil départemental et candidat à sa succession et Danielle Darfeuille, également conseillère départementale issue de la majorité.