Dijon : le lycée Hyppolite Fontaine tacle le sexisme dans sa section Foot

C'est bien connu dans un monde "normal" les hommes jouent au foot et les femmes applaudissent en tribune. Ou encore un jeune homme qui fait de la danse classique est surement homo. On pourrait croire que ces mauvais clichés sont dépassés, mais non ils ont la vie dure. Alors pour leur tordre le cou, le lycée Hippolyte Fontaine de Dijon vient d'inviter ses élèves à plancher sur la question du sexisme.

Le lycée a invité la Compagnie Le Trimaran, spécialisée dans les sujets de société, interpréter des saynètes de la vie quotidienne, truffées de pépites sexistes et de propos homophobes. Face à eux, trois classes de la seconde à la terminale. Des filles et des garçons qui ont pour point commun d'être en section sportive Football. Jeune génération ou pas, le sexisme a la vie dure et Camélia en fait régulièrement les frais "Quand les garçons apprennent que je fais du foot, j'entends souvent "Ouaaaais , mais les filles elles sont nulles au foot, allez plutôt en cuisine." Bon, tous les garçons ne réagissent pas comme ça, et savent qu'on peut être très fortes, mais d'autres, ben... pfff quoi !" conclut-elle désolée.

"Je ne suis contre rien, mais je ne suis pas pour non plus.." Franck, un lycéen

Des filles qui font un sport réputé masculin, des sportifs qui assument publiquement leur homosexualité, ou alors des équipes qui acceptent des personnes transgenres. On pourrait penser qu'en 2021 tout cela coule de source, mais non, ca reste encore difficile à accepter pour Franck. "Bon tout cela ne m'intéresse pas trop, je ne suis contre rien, mais je ne suis pas pour non plus. J'ai l'impression de tout savoir déjà là dessus, et puis de toutes façons, des personnes comme ça (homos ou trans NDLR) je n'en connais pas et on n'en côtoie pas dans le sport."

Mise en situation des élèves (image d'illustration) - La Compagnie du Trimaran- DR-

Semer des graines de refléxion

"Qui est homophobe dans la salle ?" C'est une question posée par les trois acteurs de la Compagnie du Trimaran : Surprise, chez les garçons comme chez les filles quelques mains se lèvent. Ca ne choque pas Yohann Rousseau, un des comédiens habitué à provoquer ce débat dans les lycées à travers toute la France : "Pour moi, c'est pas un souci, je préfère qu'ils le revendiquent et que l'on puisse en parler. Ce sont souvent les mêmes arguments, on parle d'une attitude "contre-nature" ou du risque de tous se retrouver homosexuels, ce qui est absurde bien sûr. Nous on veut planter des graines de réflexion qu'ils ne trouvent pas forcement dans leur entourage. C'est cela qui est intéressant."

Pascal Godin, prof de sport (à gauche) face à la Compagnie du Trimaran © Radio France - Olivier Estran

Et maintenant que va-t-il rester de tout cela ? Pascal Godin le professeur de sport qui a souhaité déclencher ce débat a une petite idée derrière la tête : "En plus de nos sections foot, on a le projet d'ouvrir une section "arbitrage" au sein de laquelle je souhaite beaucoup qu'il y'ait un mélange des genres, filles comme garçons."

"On respecte les opinions de chacun , mais l'esprit d'ouverture n'a jamais fait de victimes" concluent les acteurs de la Compagnie. "Alors que le rejet de l'autre peut profondément blesser. Pensez-y."

Un expo photo pour "se remettre les idées à l'endroit"

Et si vous aussi ,vous avez envie de réfléchir aux mauvais clichés, on vous conseille d'aller faire un tour au parc Darcy de Dijon. Sur les grilles du parc, on trouve une expo photo qui inverse les stéréotypes. Un homme qui fait le ménage alors que madame glande sur le canapé, ou alors un jeune gars apeuré qui se fait siffler dans la rue par des filles agressives. C'est signé du Collectif du Droit des Femmes 21 et c'est très instructif.

Une des photos sur les grilles du Parc Darcy à Dijon © Radio France - Olivier Estran