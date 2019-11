Dijon : le sapin de Noël déjà installé place Wilson

À six semaines de Noël, et deux semaines avant le début des illuminations, la ville de Dijon a déjà son sapin, symbole des fêtes de fin d'année. L'arbre artificiel de douze mètres de haut et près de 500 kilos est installé place Wilson depuis jeudi 14 novembre.