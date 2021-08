Dijon : une journée au parc d'attractions pour 50 étudiants précaires avec le Secours populaire

À Dijon (Côte-d'Or), le Secours Populaire vient aussi en aide aux étudiants. L'association de soutien aux démunis est de plus en plus sollicitée par les jeunes depuis la crise sanitaire. Ce jeudi, 50 d'entre eux profiteront d'une journée au parc d'attractions Nigloland dans l'Aube.

50 étudiants dijonnais vont oublier leur précarité le temps d'une journée. Le Secours Populaire de Côte d'Or les emmène ce jeudi au parc d'attractions Nigloland, dans l'Aube pour 5€ la journée. Ces jeunes, bloqués sur le campus de Dijon tout l'été par manque de moyens sont un nouveau public pour l'association qui aide les plus démunis.

Ces jeunes, qui sollicitent aujourd'hui le Secours Populaire, ont des profils variés, explique Louis Octobon. Il est trésorier de la Fébia, une fédération de 17 associations étudiantes de Bourgogne, partenaire de l'opération. "Certains sont des étudiants internationaux, d'autres sont des étudiants Français", précise-t-il. "La chose qui les caractérise c'est le fait qu'ils ne peuvent pas, malheureusement, partir en vacances cet été."

Un nouveau public à cause des confinements

C'est la crise sanitaire et ses conséquences qui les ont isolés, précarisés, et poussés vers le Secours Populaire. "C'est un nouveau public que l'on a eu suite au premier confinement", affirme Mickaël Mouard, directeur adjoint de l'antenne du Secours Populaire en Côte-d'Or. "On s'est vraiment retrouvé avec jusqu'à une centaine de jeunes par demi-journée ou par semaine." Selon lui, la précarité étudiante dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ce n'est "pas simplement des mots, mais des conséquences".

Le Secours populaire ouvre une permanence sur le campus de Dijon à la rentrée de septembre pour proposer des activités culturelles aux étudiants. L'association organise aussi la journée des "oubliés des vacances" le 25 aout. 250 personnes de la Côte d'Or iront en famille au parc Le Pal dans l'Allier