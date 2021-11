Dijon : le Secours populaire fait face à une grosse augmentation du nombre de bénéficiaires

Selon le constat alarmant du Secours populaire français de Côte-d'Or, en 2020 pendant la première période de confinement, la fédération départementale a fait face à une explosion des demandes d’aides alimentaires : +40% ! Et une part non négligeable de ces nouveaux foyers ont fait une demande pour un suivi régulier.

David Lebugle présente l'une des deux nouvelles chambres froides que son mouvement va pouvoir utiliser pour stocker de la nourriture à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour faire face le Secours populaire vient de s'équiper de deux chambres froides de 9 mètres carrés chacune dans ses locaux de la rue de la Brot en zone Cap-nord. Il s'agit explique l'association "d'améliorer la qualité des colis alimentaire". David Lebugle, secrétaire général du Secours populaire français de Côte-d'Or explique : "l'avantage de ces deux chambres froides est de donner des équipements supplémentaires et plus volumineux".

7.000 personnes sont aidées par le Secours populaire en Côte-d'Or

D'autant que "le nombre de personnes accueillies est en augmentation" et que "les simples frigos et congélateurs que l'on avait n'étaient plus suffisants pour stocker les légumes, les laitages les produits frais ou surgelés" d'autant que désormais le Secours populaire vient en aide à 7.000 personnes dans le département.

Ces deux chambres froides ont été cofinancées à hauteur de 85% par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Dijon qui a débloqué une somme de 15.000 euros et la Caisse d'Allocations Familiales de Côte-d'Or qui a mis 12.000 euros sur la table. Le Secours populaire français de Côte-d'Or qui a par ailleurs offert 2.500 journées de vacances cette année à des familles en précarité du département prévoit une autre nouveauté pour 2022. L'association compte inaugurer un "Solidaribus". Il s'agit d'une antenne mobile dont le but sera d'apporter un soutien moral et matériel aux personnes les plus éloignées des villes et dans les zones blanches du département.

