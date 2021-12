Dijon : le succès des "Boîtes Cadeaux" qui font chaud au coeur

Cette année encore, vous avez été nombreux à confectionner des "Boites cadeaux" pour les plus démunis. Quelques douceurs et surprises glissées dans des boites à chaussures. La Croix Rouge de Côte-d'Or achève leur distribution et récolte plein de sourires.

Il y a des petits gestes qui peuvent sembler symboliques, mais qui font très chaud au cœur. Pour la deuxième année de suite, vous avez été très nombreux à confectionner des "boites cadeaux" pour ceux qui sont à la rue. Une boite à chaussures dans laquelle on glisse des vêtements chauds, des gourmandises et autres surprises, le tout emballé dans du papier cadeau. Cette année, la Croix-Rouge de Côte d'Or en a reçu 925 !

Ces boites sont distribuées durant les fêtes aux gens qui se rendent le soir à la distribution de repas chauds en pleine rue. Place Darcy à Dijon, une vingtaine de personnes se retrouvent autour des fourgonnettes de l'association. On vient là pour un café chaud, une soupe ou un sandwich. On discute aussi, et les bénévoles remettent à chacun une de ces boites cadeaux, Catherine et Manu ne résistent pas a l'envie de l'ouvrir tout de suite. "Alors, on trouve des gâteaux, des chocolats, il y'a une écharpe.. et oh aussi un gel douche, ça c'est sympa" commente Catherine. On soulève les objets, et on découvre aussi des jeux de carte "et il y 'a un joli dessin fait par un enfant, donc vraiment on aime la Croix-Rouge" conclut cette brune aux yeux qui pétillent.

C'est mon premier cadeau" -Liliane

Liliane et son amie restent un peu à l'écart. Liliane sert la longue boite emballée dans un papier brun, et se promet de l'ouvrir tranquillement chez elle. "C'est mon premier cadeau de ces fêtes, oui c'est le premier" confesse-t-elle.

Ces boites viennent de partout, elles ont été faites par des habitants de l'agglomération, des employés d'entreprises, des associations. Chaque don est anonyme. A La Croix Rouge, c'est Victor qui s'occupe de leur répartition : "L'année dernière, beaucoup de personnes qui ont reçu une boîte ont été très touchées, notamment par les dessins des enfants ou les petits mots des adultes. Et jusqu'au mois d'avril j'ai reçu en retour des messages des bénéficiaires qui tenaient à remercier les donateurs. Cette année , on a plus de 900 boîtes. On ne peut pas retrouver ceux qui les ont fait, alors on les remercie tous via nos réseaux sociaux !"

Christophe Talmet, et Victor à la tête de cette opération en Côte d'Or © Radio France - Olivier Estran

Ces gens là ont du coeur, je les félicite" - Salim

Sandwichs en main, Salim et Fabien acceptent bien volontiers de nous détailler le contenu de leurs cadeaux "Regardez, j'ai eu un pull, une écharpe, un bonnet, vraiment c'est utile" sourit Fabien. "Alors, moi j'ai des gâteaux, un magazine, et même du parfum Adidas" s'exclame Salim. "Franchement , même mes amis ne m'en donnent pas autant. Même sans parler de ça, les bénévoles de la Croix Rouge ont un bon cœur, c'est très très bien. je les félicite !"

L'émotion de Salim et Fabien Copier

La distribution des boîtes s'achèvera ce 31 décembre dans l'agglomération de Dijon. Et pour la nouvelle année, la Croix Rouge promet bien d'autres opérations de solidarité.