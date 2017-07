À Dijon, les agents de propreté vont-ils pouvoir travailler en journée ?

Permettre aux agents de nettoyage de travailler en journée : c'était le thème d'une table ronde à Dijon Métropole ce mercredi. Avec des horaires décalés, des contrats de quelques heures, et une grande amplitude sur la journée, les conditions de travail de ces agents sont loin d'être optimales

Commencer très tôt le matin, terminer très tard le soir, enchaîner les petits contrats de quelques heures, et passer plus de temps dans les transports qu'au travail : voilà le quotidien des agents qui nettoient les bureaux, les magasins, ou les bâtiments des collectivités locales. Difficile dans ces conditions de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dijon Métropole, l'Etat et la préfecture ont organisé une table ronde ce mercredi à Dijon avec plusieurs entreprises, pour réfléchir à l'amélioration des conditions de travail de ces agents.

Plus de visibilité pour une revalorisation du métier

Si les agents d'entretien travaillent en journée, cela leur donnera une meilleure visibilité. Chantal Trouwborst est conseillère communautaire à Dijon Métropole, elle explique que " ces agents aujourd'hui font leur travail sans jamais croiser les gens dont ils nettoient les bureaux. " Or ces rencontres permettraient une meilleure considération du travail de nettoyage. " De plus, les études montrent que ces agents n'ont pas envie de travailler comme ils le font aujourd'hui, ils aimeraient mieux avoir une journée continue, ne pas multiplier les employeurs, et voir leurs revenus augmenter. '

Réduire les inégalités hommes - femmes

Les 2/3 des postes d'agent d'entretien sont occupés par des femmes, qui sont parfois des mères célibataires. " Travailler en journée continue et augmenter leurs revenus leur permettrait de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale " explique Christiane Barret, la préfète de Bourgogne - Franche - Comté.

79 % des contrats dans le secteur de la propreté sont des contrats à temps partiel et la moitié de ceux qui occupent ces postes aimeraient travailler plus.