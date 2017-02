A Dijon, les bras d'une prostituée pour moins de solitude le jour de la Saint-Valentin

Chaque Saint-Valentin, Camille, une travailleuse du sexe de 23 ans, est couverte de cadeaux par ses clients. Mais surtout, elle ressent chez eux encore plus de solitude que d'habitude.

200 € l'heure. Camille le sait, c'est un prix. Mais ce qu'elle vend à ses clients, c'est, d'après elle, plus que du sexe. C'est de l'écoute et de l'attention. "Parfois, quand c'est un client que je connais et que je remarque qu'il s'est coupé les cheveux, je vais le complimenter", explique-t-elle. Et pour la journée des amoureux, elle est encore plus attentionnée que d'habitude. "Je sais qu'ils sont célibataires et surtout très seuls", ajoute la jolie rousse.

Une Saint-Valentin sans baiser

Camille, qui est en couple, met un point d'honneur à interdire tout geste affectueux comme un baiser ou des caresses. Malgré tout, elle accepte les cadeaux. "Je n'aime ni les fleurs, ni le chocolat, alors j'ai fait une" wish list "sur le site Internet Amazon et je coche ce que je veux. Les clients n'ont plus qu'à m'offrir ce qu'ils veulent, s'ils le veulent bien-sûr", sourit la jeune femme passionnée d'écriture et de sacs de marque.

"Je me mets toujours la pression la veille de la Saint-Valentin. Je me couche tôt, je ne sors pas. Mon but, c'est de leur apporter beaucoup d'amour à l'instant T", affirme la jeune prostituée. Car elle sait que parfois, ses clients les plus modestes attendent cette date clé pour, d'après elle, "s'offrir un moment de bonheur". Un bonheur au prix d'or.

Des confidences lourdes à porter

Parfois, Camille a l'impression d'être un peu la psychologue de ses clients. Mais elle aime être aussi une épaule, leur permettre un moment d'échappatoire pour certains d'entre eux.

"A la Saint-Valentin 2011, un homme en costume, un peu hautain arrive, sans dire bonjour. Se déshabille et se met à pleurer dans mes bras une heure entière, sans dire un mot", explique Camille.

Souvent, la jeune femme rentre avec le coeur lourd à la maison : "j'enlève mes sous-vêtements, je me lave, mais j'ai du mal à enlever les confidences, elles restent en moi".