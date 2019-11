Côte d'Or : le "Dijon Cheerleaders" lance une cagnotte en ligne pour aller en Floride

Dijon - France

L'association "Dijon Cheerleaders" va participer aux prochains championnats du monde à Orlando en Floride en avril 2020. Les quatorze athlètes et la coach de ce club - le plus ancien de France, créé en 2001- ont validé leur billet le 8 juin dernier lors de l'Open de Lyon. Elles vont concourir en catégorie "Danse Freestyle Pom". Ces jeunes filles sont âgées de 14 à 25 ans, ces mondiaux sont une première pour elles. Nos championnes espèrent terminer parmi les 10 premières. Le coût de ce voyage est estimé à 2.000 euros par sportive.

Catherine Gorcy © Radio France - Thomas Nougaillon

Les familles mettent la main au portefeuille

Les familles ont été mises à contribution à hauteur de 1.000 euros. Le club, à la recherche de sponsors, lance également une cagnotte en ligne pour payer l'autre partie du voyage. Catherine Gorcy, présidente du "Dijon Cheerleaders". "Le problème c'est qu'on est sélectionnées mais pas du tout prises en charge. Il y a les billets d'avions à payer, le logement sur place pour pouvoir passer quelques jours à Orlando et pouvoir participer à ces championnats." Il faut que cela "coûte le moins cher possible aux familles" explique Catherine Gorcy. "Mais bon c'est leur rêve, elles veulent y aller, et c'est pour ça qu'on appelle vraiment à l'aide pour pouvoir faire vivre ce rêve à nos athlètes".

Catherine Gorcy Copier

Christelle Jermann © Radio France - Thomas Nougaillon

D'authentiques sportives

Ces jeunes filles sont de véritables sportives, qui s'entraînent 3 à 9h par semaine, des sportives à ne pas confondre avec des "pom-poms girls". Christelle Jermann, la trésorière du club. "C'est un vrai sport, il faut être souple, il faut être physique, il faut avoir du cardio parce que la chorégraphie dure 2 minutes 15, les filles font des sauts et des pivots. Elles sont très endurantes".

Léna Jermann, explique que les Cheerleaders ne sont pas des pom-poms girls Copier

"Pas envie qu'on ne puisse pas partir à cause de soucis financiers"

Léna Jermann, la fille de Christelle, est l'une des Dijonnaises sélectionnée. Elle est très motivée. "Cela me fait rêver parce que cela fait 9 ans que je fais du cheerleading, l'année dernière on m'aurait dit ça je n'y aurais pas cru". Le problème c'est que le coût du déplacement est très élevé pour certaines. "C'est le soucis mais on va tout donner pour trouver un maximum d'argent, je n'ai pas envie qu'on ne puisse pas partir à cause de soucis financiers" affirme la jeune fille.

Notre reporter explique pourquoi cette campagne de financement participatif est lancée Copier

Léna Jermann © Radio France - Thomas Nougaillon

Où trouver la cagnotte ?

Pour aider ces jeunes "Cheerleaders" Dijonnaises à participer à ces championnats du monde de "Danse Freestyle Pom" et séjourner 10 jours à Orlando rendez-vous sur le site participatif "GoFundMe.com". Dimanche 11 novembre, la cagnotte s'élevait à ... 490 euros.