Dijon : les commémorations du 11 novembre aux rimes d'Apollinaire

Dijon rendait ce samedi hommage aux morts de la Première Guerre Mondiale. Une cérémonie ponctuée par la lecture du poème Ma Lou de Guillaume Apollinaire par une élève de troisième du collège Montchapet de Dijon.

La cérémonie a débuté sous des trombes d'eau par un dépôt de gerbes aux pied du Monument du Soldat inconnu au cimetière des Préjoces de Dijon à 9h00.

Drapeaux français, britannique et allemand réunis au Grand Cimetière de Dijon. © Radio France - Lila Lefebvre

Ensuite, anciens combattants, militaires, élus et des enfants du collège et de l'école de Monchapet de Dijon se sont retrouvés à 10 heures au Monument aux Morts de la Ville de Dijon au rond-point Edmond-Michelet. Les enfants ont déposé des gerbes de fleurs et une élève de troisième a fait une lecture, cette année plutôt qu'une lettre de poilu, c'est un poème qui a été récité. Ma Lou, du soldat Guillaume Apollinaire.

A 10h00, le public était venu assister à la cérémonie au monuments aux morts de Dijon. © Radio France - Lila Lefebvre

La cérémonie s'est terminée par une messe à 11 h 30 en l'Eglise Notre-Dame de Dijon.