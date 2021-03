Dijon : les habitants du "jardin de l'Engrenage" expulsables, mais pas tout de suite

Chacun y verra une victoire. La ville de Dijon obtient l'expulsion des deux personnes qui occupent sans aucun titre une maison située sur un terrain d'un hectare et demi, sur l'avenue de Langres. Mais ces occupants ont six mois pour faire leurs valises.

Cette maison est occupée par des sympathisants des "Jardins de l'engrenage". Des militants opposés à la "bétonisation de la ville" et la construction de 300 logements sur ce terrain d'un hectare et demi. Depuis le mois de juin 2020, ces opposants cultivent un jardin ouvert à tous. "Un îlot de fraîcheur, très utile au milieu de la ville" précise Claire, une des membres de ce collectif.

"Les Jardins de l'Engrenage" se félicitent de ce délai dans un communiqué

"Nous prenons acte de cette décision : pour nous, chaque jour, chaque semaine, chaque mois gagné dans cette lutte contre la bétonisation de la nature, est une victoire contre l’adversité. Jardiniers de l’Engrenage, Dijonnais.es protégeant cet espace, nous mettrons à profit les six prochains mois pour nous enraciner encore plus solidement dans cette terre dont nous prenons soin, à l’image des légumes qui y pousseront pour une nouvelle saison dans le potager collectif et les jardins familiaux.

Ce temps précieux qui nous est offert, nous l’utiliserons aussi pour renforcer l’ancrage des Jardins de l’Engrenage dans le quartier et pour réfléchir avec les riverains à l’avenir de cet espace naturel de deux hectares que nous voulons sauver de la bétonisation promise.

Cette réflexion, nous souhaitons pouvoir la mener aussi avec la Ville, comme nous l’avons proposé au Maire dans notre lettre ouverte du 4 mars 2021. Nous espérons que ce nouveau délai imposé par la justice permettra d’engager un dialogue avec la Ville et le promoteur, sur la possibilité de préserver cet espace naturel dans un quartier déjà sur-densifié en logements, pour créer un véritable îlot de fraîcheur pour les mois et les années caniculaires qui s’annoncent malheureusement"

Maître Arnaud Bultret, l'avocat qui défend les intérêts de la ville dans ce dossier se dit satisfait lui aussi par cette décision, car la justice pouvait accorder aux militants un délai allant jusqu'à trois ans pour quitter les lieux.

Convaincre les habitants ?

Les opposants à la construction d'immeubles entendent bien utiliser ce délai de six mois pour continuer à associer riverains et dijonnais à leur combat, et ça commence dès ce dimanche. "D’ici là, nous invitons les Dijonnais.es à la Fête du Printemps ce dimanche 21 mars entre 11h et 18h, autour d’un mini-marché, d’une buvette et d’un four à pizza, avec la découverte du jardin et des ateliers de semis et de fabrication de refuges pour la biodiversité. Moments à partager en famille, en respectant les précautions sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque, etc.) " explique leur communiqué.