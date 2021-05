Dijon : les habitants du quartier des Lentillères manifestent et se projettent sur l'avenir

Les habitants du quartier des Lentillères, à Dijon, ont manifesté samedi 15 mai 2021. Une "bâti-festation" pour célébrer la construction d'une charpente, mais surtout un symbole et un message envoyé pour le futur : "on va rester".

Un tracteur rose et un concert de cuivres, près de 200 personnes ont manifesté samedi 15 mai 2021, à l'appel des habitants du quartier des Lentillères. Les Lentillères, c'est cette zone occupée et habitée depuis plus de 10 ans par des opposants à un projet immobilier, abandonné en novembre 2019. Une manifestation ou plutôt une "bâti-festation". "Bâti" comme bâtiment, puisque les occupants ont construit ces derniers mois une vaste charpente en bois, destinée dans le futur à devenir une grande halle.

"Ce que ça symbolise, c'est qu'on va rester"

Derrière le côté "pratique" - s'abriter - il y a tout un symbole avec cette construction. "Ce que ça symbolise, si ce n'est pas clair, c'est qu'on va rester, explique Nora, membre de l'Assemblée des Lentillères. On se projette vers l'avenir, on peut se le permettre. On se sent assez forts et organisés pour bâtir quelque chose comme ça, on sait qu'on sera défendus. On est au bout de plus de 10 ans de lutte, ce n'est pas rien".

Plus qu'une simple charpente, un symbole, explique Nora, de l'Assemblée des Lentillères Copier

La construction en question © Radio France - Adrien Beria

La manifestation en images

Une banque dégradée

La manifestation, où deux fourgons de policiers fermaient le cortège, s'est déroulée dans une ambiance très bon enfant. En revanche, sur le passage de la marche, rue d'Auxonne, la vitrine d'une banque a été vandalisée. A l'aide de ce qui semblait être un marteau ou une barre en fer, deux personnes vêtues de noir, ont frappé sur la vitre, causant impacts et fissures.