Dijon : Les jeunes de la MJC des Grésilles apprennent le code avec des robots

Vendredi 09 juillet 2021, un groupe d'enfant âgé de 9 à 11 ans s'est initié à la programmation à la MJC des Grésilles, à Dijon. Un programme piloté par le centre multimédia de la ville, et qui a été rendu possible grâce au plan de relance mis en place par l'Etat.

Ils étaient une dizaine d'enfants à s'être réunis, ce vendredi 09 juillet 2021, pour apprendre les bases de la programmation. Le but : démocratiser la robotique, en passant par des activités ludiques.

Encadré par le spécialiste de la robotique du centre numérique de Dijon, les enfants pilotent, depuis une tablette, de petits robots roulants. "On doit ajouter des pièces à notre programme sur la tablette. Ensuite, on lance le programme et le robot l'exécute à la lettre, comme on lui a dit", raconte Hamza, 11 ans. Devant lui, le robot se déplace, change de couleur...

Les robots sont fournis par le Centre Numérique de Dijon © Radio France - Alice Marot

"On sait que dans quelques années, plus de jeunes seront dans les métiers du numérique, explique François Monnin, le directeur du centre numérique, à l'origine du projet. L'objectif de ces ateliers, c'est de s'amuser, mais aussi de renforcer sa culture numérique." Et l'idée porte ses fruits : Hamza pense déjà à faire un métier autour de la programmation. "C'est drôle de manipuler ces technologies, j'aimerais bien continuer plus tard !"

Possible grâce au plan France Relance

Cette initiation est un premier pas. Le groupe va continuer les ateliers tout au long de l'été. "Le confinement a fait beaucoup de dégâts chez nos jeunes, on ressent une envie de loisirs très forte, raconte Khalid Drissi, animateur à la MJC des Grésilles. On a dû refuser du monde sur cet atelier."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce programme est piloté par le centre numérique, grâce aux fonds reçus dans le cadre du plan de relance déployé par le gouvernement pour faire face à la crise du Covid. Le centre reçoit, depuis cette année, 150 000 euros par an pendant trois ans. Un soutien de l'état qui a permis à François Monnin d'embaucher une personne de plus dans son équipe, pour pérenniser les activités de démocratisation du numérique.