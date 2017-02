Dijon : les lycéens de Charles de Gaulle demandent à Thomas Pesquet de rendre hommage à leur prof de SVT

Les enseignants et les élèves du lycée Charles de Gaulle de Dijon viennent d'apprendre la mort de Fabrice Diot, professeur de SVT très apprécié. Certains jeunes ont déjà demandé à Thomas Pesquet de lui rendre hommage depuis l'ISS.

Fabrice Diot était professeur de SVT au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Avec des élèves, il avait confié des graines de moutarde à l'astronaute Thomas Pesquet pour tenter de les faire pousser dans la station spatiale internationale. Malheureusement, ce professeur très aimé ne connaîtra pas les résultats de son expérience car Fabrice Diot est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il était malade et se battait depuis plusieurs semaines, avec le soutien de ses élèves qui lui envoyaient des vidéos et des fleurs.

"M.Diot, Fabrice, notre étoile partie trop vite, notre star à nous"

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris cette nuit le décès de M.Diot," écrit le Conseil de la vie lycéenne (CVL) du lycée Charles de Gaulle sur sa page Facebook. "Parti rejoindre les étoiles qu'il aimait tant, il laissera après lui une traînée d'espoir, l'image d'un homme passionné et passionnant, profondément investi, souriant, et courageux dans toutes les épreuves qu'il a dû traverser. Nos pensées vont tout particulièrement à sa femme, ses enfants et toute sa famille, à ses collègues, ses élèves, ses proches, mais aussi à toutes les personnes qui l'ont un jour croisé ou accompagné dans son beau parcours."

Les graines de moutarde dans l'espace, c'était lui

"Ce qui est très triste pour ses élèves, explique Louis Solliec, vice-président du CVL, c'est qu'il ne connaîtra pas la fin de l'expérience. On aimerait que Thomas Pesquet nous aide à faire en sorte que M. Diot laisse une trace, que son action soit gravée dans l'histoire." Et c'est pas un tweet qu'un des élèves de Fabrice Diot a directement interpellé l'astronaute. "Notre cher professeur de SVT est décédé cette nuit, "écrit le jeune homme. Lui qui suivait à la lettre toute votre mission et nous parlait de vous sans arrêt en cours, nous a quitté sans pouvoir constater l'aboutissement de la collaboration que vous avez réalisé avec le lycée. Je vous laisse ce mot pour vous tenir au courant [..] en espérant une quelconque manifestation de votre part à la mémoire de notre professeur."