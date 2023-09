Dijon : les photos du Vélo Tour 2023

Il fait beau et il n'y a que des sourires. Voici le seul moment en ville où les rares bouchons provoquent des éclats des rires et des coups de sonnettes. Pour sa 17° édition, le Vélo Tour a une nouvelle fois fait le plein. Vous étiez 5.000 ce dimanche 3 septembre à enfourcher votre bicyclette pour visiter la ville en passant par des lieux insolites ou emblématiques comme la Cité de la Gastronomie et du Vin, le collège Marcelle Pardé, le Chouette Potager et ses jardins familiaux, la Minoterie ou encore grimper jusqu'au sommet du parking Dijon-Monge qui laisse une vue sur toute la cité.

La traversée de la Cité de la Gastronomie, en version tahitienne © Radio France - Olivier Estran

Ben alors , on attend pas (la saint) Patrick ? © Radio France - Olivier Estran

On voyage aussi souvent en famille, avec le petit dernier en remorque © Radio France - Olivier Estran

A la veille de la rentrée des classes, passage obligé par la cour de récré du collège Marcelle Pardé © Radio France - Olivier Estran

Peace'N'Love - Le Vélo Tour c'est pas une compét' © Radio France - Olivier Estran

Charlotte (en robe rose au centre) et toute sa famille très motivée © Radio France - Olivier Estran

Nous sommes au sommet du parking Dijon-Monge qui offre une jolie vue sur la cité © Radio France - Olivier Estran

On traverse la salle de spectacles de la Minoterie © Radio France - Olivier Estran

A l'arrivée une photo souvenir, et un peu de réconfort avec des madeleines © Radio France - Olivier Estran

Arrivée et départ au centre hospitalier de la Chartreuse

Avec ce Vélo Tour, nous serons 5.000 à pouvoir annoncer que nous sommes passés ce dimanche par un hôpital psychiatrique. Le centre hospitalier de la Chartreuse a servi de point d'arrivée et de départ. L'occasion pour beaucoup de faire tomber les préjugés sur la santé mentale. Ici pas d'enceinte fermée, mais un parc ouvert de 15 hectares que l'on peut visiter en grande partie toute l'année.

"Nous suivons en moyenne 350 personnes par jour" explique Christophe Labrosse, un des cadres de Santé. "On est plus sur l'image de l'asile comme certains peuvent l'imaginer. C'est un lieu ouvert, et tout le monde peut être amené à y passer pour traiter une dépression ou un burn-out. Le sport peut être une bonne manière de se reconnecter à son corps, on l'a d'ailleurs bien vu après la crise Covid" note-il

Zouaoui, un des résidents de la Chartreuse aux côtés de Mylène, accompagnante éducatif et social © Radio France - Olivier Estran

Des résidents à vélo

Et d'ailleurs une dizaine de résidents de centre hospitalier ont pris part avec leurs éducateurs à ce Vélo Tour. "C'etait sympa" assure Zouaoui qui a parcouru les 13 kms aux côtés de Mylène Colombier une de ses éducatrices . "J'aime bien le vélo, et cela m'a permis de voir la ville autrement" confie cet homme soigné ici depuis 11 ans . "D'habitude je peux sortir mais j'ai des crises d'angoisse."

"Nous sommes un foyer de vie et on pousse nos résidents à sortir" confirme Mylène Colombier. "Ce genre d'activités participe aux soins et cela crée du lien." Une fois sur le vélo, les résidents ne sont plus perçus comme des patients, et cela permet de se fondre dans le grand public. "C'est super" sourit Zouaoui.

Le centre hospitalier de la Chartreuse ne va pas en rester là, puisqu'il organise le 15 octobre prochain "Les foulées douces" . Une journée de courses de 5 ou 10 km destinées aussi a faire tomber les préjugés sur la santé mentale. Des résidents de l'hôpital participeront à l'évènement en tant que coureurs ou organisateurs.