A Dijon, les seniors ne manquent pas d'activités

L'Opad, l'association des seniors dijonnais, organisait ce mardi sa journée portes ouvertes. L'occasion de présenter aux plus de 55 ans une centaine d'activités culturelles, sportives, ou artistiques. Les retraités dijonnais débordent d'énergie et se motivent pour échapper à l'isolement.

L'Opad, l'association des seniors dijonnais, propose 120 activités en tout genre pour permettre aux seniors de la ville de rester actifs et de garder du lien social. Théâtre, aquagym, balades, travail d'écriture, oenologie, langues étrangères, etc, il y en a pour tous les goûts. L'association organisait ce mardi une journée portes ouvertes à la salle Devosges à Dijon.

Les retraités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 30 ans

Pour Martine et Dominique, c'était une grande première : _" on avait un peu de mal à passer le cap, on ne voulait pas reconnaître qu'on était des seniors " 'racontent-ils en riant. Mais ils ne sont pas déçus : " il y a vraiment une grande diversité dans les activités proposées, et ça s'adapte bien aux retraités d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. "_ Eux par exemple, ils veulent continuer à apprendre des langues étrangères, parce que Dominique a des origines italiennes, que Martine vient d'Alsace, et qu'ils adorent voyager.

Les seniors ont pu assister à plusieurs démonstrations pendant la journée portes ouvertes © Radio France - Anne Pinczon du Sel

On va pas se mentir, je suis un peu flemmarde, comme tout le monde

Le sport aussi est très tendance chez les seniors dijonnais. Aquabike, Pilates, Yoga, et même Qi Gong pour Gisèle, 72 ans : " je pensais que c'était un truc très calme, mais dès que je ressors je suis complètement cassée, s'amuse t-elle. Mais le fait de faire ça à plusieurs ça motive, on va pas se mentir, je suis flemmarde, comme la majorité d'entre nous. Alors si on est tout seul, on se dit qu'on va faire telle et telle chose, et puis finalement il fait pas beau, ou bien il y a les petits enfants, c'est plus intéressant que de faire le zouave, et on finit par ne rien faire."

C'est aussi pour le lien social que Chantal s'est inscrite à l'Opad il y a une vingtaine d'années. Elle fait de la gym, et elle joue au scrabble. A 85 ans, elle se sent parfois à la traîne à côté des petites jeunes de 60 ans, " mais je fais du mieux que je peux. " Elle a pris sa retraite, les enfants ont quitté la maison et son mari est décédé, " alors il faut bien s'occuper. Et quand on se retrouve, on ne parle pas que de gymnastique, on échange sur tous les sujets, la politique et autres."

L'adhésion à l'Opad coûte 21 euros par an, et le tarif des activités dépend des revenus de chacun.