Dijon : des serruriers davantage sollicités à cause des fortes chaleurs

C'est une expérience (onéreuse) qu'on ne souhaite à personne. 8h, au cœur du mois d'août, vous vous apprêtez à partir travailler - fonctionne aussi avec 15h, vous êtes en vacances et vous partez vous prélasser au plan d'eau. La clé dans la serrure ne tourne pas, bizarre. Vous forcez, un peu, à peine, pour la sortir. Crac, elle se casse. Vous êtes bloqué. La panique, puis le coup de fil. "Allô, monsieur le serrurier ? Pourriez-vous venir me dépanner en urgence?". "Oui, pas de problème, mais je vous préviens, je suis débordé". Et ce n'est pas un euphémisme : à cause de la chaleur de l'été 2022, les interventions se multiplient. Illustration à Dijon, jeudi 11 août.

Les températures élevées nuisent aux serrures et aux portes

"En ce moment oui, pas mal de serrures qui coincent, confirme Abdelatif de SOS Dépannage. Plus que d'habitude, je confirme, plus que l'hiver". Rien d'illogique, c'est juste de la mécanique. "Avec les grandes chaleurs, les serrures se dilatent. Elles ne sont pas toujours bien graissées. Il arrive que les pièces s'usent, avec des ajustements d'origine qui ne sont plus là. Donc ça fonctionne moins bien et ça finit par casser", détaille le serrurier, évoquant par exemple l'acier, qui a parfois tendance à se dilater lors des périodes de températures élevées.

Le conseil pour éviter de se retrouver avec une clé bloquée dans la serrure étant compris dans la facture, on vous l'offre. En plus, il est valable qu'il fasse chaud ou froid. Ce serrurier conseille de "graisser de temps en temps pour que ça coulisse bien. Si ça ne coulisse pas correctement, ça coince, et ça augmente donc le risque de casse".

Les difficultés d'approvisionnement n'arrangent rien

Forcément, en plein été, les serruriers sont moins nombreux, ce qui peut allonger les délais d'intervention. Mais ce n'est pas la seule raison. "Il y a beaucoup moins de stock qu'avant, on a du mal à trouver des pièces, regrette Abdelatif, serrurier dijonnais. Les fournisseurs travaillent en flux tendu. Les délais sont un peu rallongés pour l'été. Parfois on m'annonce 'la semaine prochaine' pour une serrure alors qu'il faudrait que je puisse dépanner les clients le jour-même. Je suis obligé de prendre d'autres serrures, et de faire des adaptations pour pouvoir dépanner. Ce n'est pas évident, surtout pour le client".