A Dijon, les soupes suspendues attendent leurs bénéficiaires

Depuis le mois de décembre, le restaurant dijonnais "Lulu, Graine d'un monde" a mis en place un dispositif de soupes suspendues. Les clients peuvent ajouter quelques euros à leur note, et ainsi offrir des soupes chaudes à ceux qui en auraient besoin.

Depuis deux mois chez "Lulu, graine d'un monde", une ardoise en forme de théière se remplit de petits bâtons tracés à la craie. Chaque bâton représente une soupe suspendue, c'est à dire une soupe prépayée par un client et par le restaurant, pour être offerte à ceux qui en auraient besoin.

Pas uniquement pour les sans-abris

Le principe est simple : chaque client du restaurant peut, s'il le souhaite, rajouter 2 ou 4 euros au moment de règler sa note. Le restaurant complète, et ça permet d'offrir à quelqu'un une petite ou une grande soupe. Et pour recevoir une soupe gratuite, il suffit de demander gentiment, pas besoin de justificatifs : "ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont dans la rue, explique Camille Salva, la gérante du restaurant, c'est pour toute personne qui sent au fond d'elle qu'elle en a besoin. Je pense beaucoup aux mamans solo qui galèrent en fin de mois, aux étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour s'offrir un resto."

Les soupes offertes sont fabriquées avec des produits bio et souvent locaux © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les bénéficiaires potentiels ont encore du mal à pousser la porte du restaurant. Si bien que pour l'instant, les dons sont stoppés. Il y a déjà beaucoup de soupes prépayées en attente d'être données. Alors Camille Salva voudrait maintenant que la clientèle passe le mot : "on a déjà fait 50% du travail, maintenant il faut que les gens fassent les 50% restants, il faut en parler autour de soi, dire à ceux qui en ont besoin que ça existe et de faire en sorte qu'ils viennent chercher leur soupe." Surtout que les températures vont à nouveau baisser dans les jours qui viennent et qu'une soupe chaude peut être la bienvenue.

Pour le moment donc, ce sont surtout les clients qui récupèrent une soupe pour la distribuer à un voisin ou à un sans abri qu'ils croisent sur leur chemin. Mais ce dispositif ne risque t-il pas d'attirer de simples pique-assiettes ? "Ils peuvent, répond Camille Salva, après ça se passe au fond de leur coeur, nous on ne va pas refuser de donner une soupe, mais je ne suis pas sûre que ça les rendra plus heureux."

Infos pratiques : si vous en avez besoin, vous pouvez récupérer une soupe chaude gratuite au restaurant Lulu Graine d'un monde, 12 rue de la Poste à Dijon, entre 11h45 et 15h