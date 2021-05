Déconfinement : les terrasses font le plein à Dijon pour la réouverture de ce 19 mai

Nouvelle étape de déconfinement ce mercredi 19 mai : les terrasses, les magasins rouvrent enfin, après plus de six mois de fermeture. A Dijon, les terrasses ont vu leurs premiers clients dès six heures du matin.

"Enfin !" C'est ce qui revient le plus dans la bouche des dijonnais, ce mercredi 19 mai, dès le matin. Depuis l'ouverture des terrasses, tôt dans la matinée, les premiers clients savourent enfin leurs premiers cafés, ou même leurs premières bières pour les plus courageux !

"La vie reprend"

La ville s'est éveillée au rythme des préparations des terrasses, du ballet incessants des camions de livraisons, et surtout des allées et venues des dijonnais qui se sont levés tôt pour profiter d'un premier café ! Pierre, retraité est arrivé dès 6 heures 30, à l'ouverture du café L'Industrie, rue des Godrans. "Je suis un habitué. Avant la crise, je venais chaque matin, c'était mon rituel" confie-t-il, le journal à la main. Au-delà de son petit rituel, c'est surtout le contact social qui lui manquait.

C'est également le cas d'Estelle et de ses collègues institutrices. "Le mercredi matin, c'est café ! Nous pouvons enfin reprendre nos habitudes, et surtout entre amies" dit-elle. Pour cette femme de 34 ans qui habite dans le quartier des Halles, la réouverture des terrasses annonce aussi plus d'animation dans le quartier. "Depuis six mois, tout était mort, et là, je sais que lorsque je sortirai, il y aura plus de monde, l'humeur sera plus joyeuse, surtout avec l'été qui arrive" conclut-elle.

Les restaurateurs soulagés

Et si les dijonnais sont heureux de pouvoir profiter d'un verre en terrasse, seul ou accompagnés, ce sont surtout les gérants qui sont satisfaits. "On préparait notre réouverture depuis les annonces" explique Mickaël, patron du restaurant au Deux Bouchons. Et justement les réservations repartent à la hausse. "Sans être complets, nous avons pas mal de réservations, depuis la semaine dernière pour cette semaine et la semaine prochain, ça continue" conclut-il.

De son côté, le gérant de L'Industrie, rue des Godrans, se dit être "un homme optimiste" en temps normal, mais ce mercredi 19 mai lui remonte considérablement le moral. "En plus ce matin, j'ai eu du monde dès l'ouverture, on reprend du service, et on espère vivement que cela va durer !" s'exclame-t-il en riant. Mais personne n'oublie les restrictions sanitaires : les jauges sont fixées à la moitié de leur capacité maximale, du moins jusqu'au jusqu'au 9 juin.