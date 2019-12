Dijon : les visites astronomiques de la Tour Philippe-le-Bon recommencent ce samedi

Dijon - France

La Tour Philippe le Bon comme vous ne l'avez jamais vue! Ce samedi à midi c'est le grand retour des visites guidées organisées par la Société Astronomique de Bourgogne.

Un observatoire jadis très réputé

Cette tour a été de 1783 à 1940 un observatoire astronomique. Il faisait partie des 11 plus importants d’Europe et contenait des instruments précieux en matière d'astronomie et notamment un télescope qui a disparu au début de la Seconde Guerre Mondiale.

C'est à 12h40 qu'un rayon de soleil touche la méridienne

Selon la SAB il est même tout à fait probable que cette Tour ait été construite "pour les observations astronomiques au temps de Philippe le Bon, quand la Cour de Bourgogne était l’une des plus rayonnantes d’Europe". L'heure de cette visite est fixée à midi car c'est à 12 heures 40, en hiver, qu'un rayon de soleil vient normalement se poser sur la méridienne du XVIIIe siècle. Une sorte de rail en métal dans le sol toujours visible aujourd'hui.

Une passionnante enquête de terrain menée par la SAB

Précisons que le guide de la Société Astronomique de Bourgogne, en tenue du XVIIIe siècle, vous contera "l’histoire de cet observatoire, du Moyen-âge à l’Occupation en passant par les Lumières, entre sciences et personnages fascinants". En attendant, un jour peut-être, de réinstaller là-haut les vrais instruments utilisés dans le passé. La SAB mène une véritable enquête de terrain pour retrouver le télescope disparu en 1940!

Comment prendre part à cette visite?

Tarif : 10 €. Réservations à l'Office du tourisme de Dijon Métropole 11 rue des Forges. Précisons que ces visites, auxquelles 18 personnes maximum peuvent prendre part, sont organisées tous les 21 du mois jusqu'à mars 2020 mais des visites en groupes sont possibles à d'autres moments de l'année.