Le Salon du Made in France démarre ce vendredi à Paris porte de Versailles. A Dijon, depuis trois ans la boutique "Chouette France" s'est spécialisée dans la mode et les accessoires uniquement fabriqués dans l'hexagone. Sa gérante constate une progression et un intérêt croissants des clients.

A Dijon, le Made in France a sa boutique en plein centre-ville

La gérante de la boutique "Chouette France" à Dijon, ira cette année encore au salon du Made in France, porte de Versailles.

Le 100% fabriqué en France a-t-il toujours la côte ? Alors que le huitième salon du Made in France démarre ce vendredi 8 novembre à Paris porte de Versailles, direction rue Bossuet à Dijon, dans la boutique, Chouette France, "qui ne vend que des produits mode et des accessoires made in France, ça veut dire qu'il y a un atelier ou une manufacture derrière" précise Marie-Laure Mouillon la gérante.

La boutique Chouette France a ouvert en 2016 rue Bossuet à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une vingtaine de marques dont quatre bourguignonnes

"Ici on trouve des chemises, des chaussettes, des sous-vêtements, des jeans, des écharpes et bonnets, ou encore des parapluies et même des doudous, tous fabriqués en France" énumère Marie-Laure. La boutique compte une vingtaine de marques, dont quatre sont bourguignonnes.

"Il y a les chemises Gauthier fabriqués à Chalon-sur-Saône, les nœuds papillon en métal signés Gustave et Cie, qui sortent de l'usine près de Pouilly-en-Auxois, ou les chaussettes, Berthe aux grands pieds, ou Dagobert à l'envers, produits à la manufacture Perrin à Montceau les Mines en Saône-et-Loire. Autant d'emplois qui restent en Bourgogne" pour Marie-Laure.

Marie-Laure, la gérante de la boutique Chouette France à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

"C'est parfois plus cher mais ça va durer plus longtemps, vous allez acheter moins mais mieux" Marie-Laure, la gérante de la boutique Chouette France à Dijon

La gérante est convaincue que le made in France a encore de beaux jours devant lui."Toutes ces marques innovent, inventent de nouvelles choses dans les matières, les techniques et puis les manufactures mettent davantage de moyens. Pour preuve, et pour la première fois depuis longtemps, l'industrie textile a créé de nouveaux emplois l'an passé."

On trouve de tout y compris la marinière portée par l'ancien ministre Arnaud Montebourg pour vanter le made in France. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un projet économique et solidaire

Ce projet, elle l'a monté il a y a trois ans après avoir été licenciée de son entreprise. "J'étais salariée d'un grand groupe américain, un équipementier automobile qui a délocalisé son usine dijonnaise en Pologne donc effectivement ça me parle cette idée de relocaliser l'emploi. Ma démarche c'était d'avoir un projet qui puisse soutenir les entreprises françaises et garder les emplois en France. Mais aussi de proposer un lieu où les gens puissent trouver ces produits."

Le salon du Made in France se poursuit jusqu'au 11 novembre à Paris, il accueille un pavillon régional Bourgogne-Franche-Comté, celui de la Chambre des métiers et de l'Artisanat en Bourgogne qui présente pour la troisième année consécutive 17 exposants dont 9 bourguignons.

