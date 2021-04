Dijon : Marion Lonjaret va ouvrir une boutique d'échange de vêtements pour femmes

Marion Lonjaret, jeune dijonnaise de 30 ans, plaque son travail dans les assurances pour lancer mi-mai "les Nomades", une boutique de vêtements pas comme les autres.

L'industrie textile trop polluante

Tout a commencé lorsque Marion Lonjaret s'est rendue compte qu'elle n'utilisait qu'un tiers de sa garde-robe, que l'industrie textile pollue et qu'il était temps de faire quelque chose pour que ça change ! C'est pourquoi elle a décidé de développer un concept venu du Canada mais qui commence à débarquer chez nous en France sur la pointe des pieds. "Ces boutiques se comptent chez nous sur les doigts de deux mains" sourit Marion Lonjaret.

Une charte très stricte à respecter

Le principe qu'elle compte instituer est simple. "Il s'agit d'échanges de vêtements pour les femmes. Au préalable elles devront les trier, en fonction d'une charte. Ils doivent être tendance, de saison, propre et en parfait état" explique t-elle.

Quelques uns des vêtements que vous pourrez échanger dans la jolie "boutique" de Marion Lonjaret place du Théâtre à Dijon - DR

Après ce tri, les clientes pourront aller au magasin avec un maximum de dix vêtements. "Ensuite c'est moi qui sélectionnerais les habits. J'en prendrais dix ou moins. Pendant ce temps-là la dame pourra commencer à regarder les vêtements du magasin et commencer à échanger."

Une boutique où les vêtements à échanger seront rigoureusement sélectionnés - DR

Trois forfaits

Bien sûr ce n'est pas gratuit. Trois forfaits "sans engagements et sans abonnements" précise Marion seront mis à disposition. "Des forfaits à 25, 35 ou 90 euros qui permettront d'échanger selon la formule" poursuit Marion Lonjaret. "Il s'agit d'une solution pour combattre l'industrie textile qui est très polluante" juge encore la jeune femme. Et ce sera "bien moins cher qu'une friperie".

Le comptoir, la cabine d'essayage faits maison

A l'intérieur, la déco sera assurée par des artistes qui se relaieront tous les mois. "Le comptoir d'accueil, la cabine d'essayage ont tous été réalisés à la main par mon papa" rajoute la jeune cheffe d'entreprise qui se donne deux ans pour faire ses preuves.

Marion Lonjaret derrière le comptoir du magasin "Les Nomades" à Dijon - DR

La boutique pourrait ouvrir mi-mai

L'ouverture de la boutique "Les Nomades" initialement prévue le 24 avril a été reportée au 15 mai prochain si la situation s'améliore sur le front de l'épidémie. Elle sera située 5 rue Vaillant, sur la place du Théâtre, à Dijon. Marion Lonjaret a prévu d'accueillir ses clientes de 10H à 19H du mardi au vendredi. Et de 9H à 17H30 le samedi.

"On est pratiquement prêt à ouvrir" explique optimiste Marion Lonjaret Copier

Faire quelque chose pour la planète !

"On est pratiquement prêt, les vêtements sont quasiment tous là, il y a 500 pièces" dans un premier temps on devrait trouver des jeans, des chemisiers, des vestes mais pas de chaussures ni d'accessoires. "On y croit ! L'échange de vêtements c'est tout nouveau en France mais les gens doivent prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour la planète et que c'est maintenant que ça commence !"

Marion Lonjaret invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne Copier

Marion Lonjaret est l'invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce mercredi 14 avril 2021 à 7H15 (98.3 ou 103.7). A réécouter ci dessus.