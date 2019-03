Mulot & Petitjean lance des pains d'épices "santé" à Dijon : les aliments super nutritifs sont-ils vraiment sains ?

Dijon, France

Après les pains au lait protéinés, ce sont des pains d'épices aux compléments alimentaires qui débarquent en Côte d'Or : les nonas.

"Vitalité" au fer pour les fatigués, "Transit" aux fibres pour les constipés et "Sérénité" au magnésium pour les stressés : voici la nouvelle famille de pains d'épices lancée par la société dijonnaise Mulot & Petitjean. Une étude de deux ans a été réalisée en collaboration avec CEN Nutriment Dijon auprès de centaines de personnes sur ces recettes fourrées à la confiture d'orange. Ces "aliments-médicaments" sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Comment du magnésium se retrouve-t-il dans une nonnette ?

"Aujourd'hui, en raison de notre alimentation où les légumineuses et la viande sont moins présentes, nous avons beaucoup de carences en fer et en magnésium," explique François-André Allaert, directeur du Centre d'étude Nutriment à Dijon. C'est pourquoi il a eu l'idée d'allier gourmandise et compléments santé avec Catherine Petitjean, présidente-directrice générale de Mulot & Petitjean. Cette dernière a voulu "innover vers la santé en revenant vers la tradition du pain d'épice, l'un de nos produits phares : le pavé santé, nourrissant et sain."

En cas de carence, c'est toujours mieux de manger simplement des produits frais ! "Mais ce n'est pas toujours facile," ajoute François-André Allaert. Alors du magnésium, de cuivre ou de fer sont versés dans la pâte habituelle des pains d'épice. Ces minerais qui se retrouvent dans la nature sont mis en poudre et mélangés au reste des ingrédients, comme du sucre. Une nonette assure 30 % des besoins journaliers d'une personnes en ce qui concerne ces nutriments.

Comment du magnésium ou du fer peut se retrouver dans un pain d'épice ? - François-André Allaert Copier

François-André Allaert, directeur du Centre d'étude Nutriment à Dijon © Radio France - Sophie Allemand

Un petit plus au plaisir, plutôt qu'un véritable atout médical

Ces nonnettes ont été testées pendant deux ans par CEN Nutriment Dijon sur des centaines de personnes qui les ont consommées pendant un mois. Les testeurs ont annotées les effets : état de leurs selles, morale, stress, sommeil... Le résultat final a été approuvé par l'agence européenne de sécurité alimentaire.

Contrairement aux pains au lait hyperprotéinés remboursés par la sécurité sociale qui servent vraiment de médicament pour les personnes sous alimentées, ces nonas sont plus accessoires et ne remplaceront jamais certains ingrédients.

Aude Laurent est diététicienne en clinique et en libéral à Dijon. Pour elle, il n'y a rien à voir entre ces deux produits : le public est absolument différent. D'un côté il y a le pain "un apport énergétique qui peut être le plus important de la journée. C'est un comme un complément nutritionnel, pas un accessoire," de l'autre, il y a "un aliment plaisir, qui va avec quelques vitamines et minéraux en plus."

Enfin, une personne âgée qui a perdu l'appétit pourrait bien le retrouver en dégustant ce pain d'épice qui rappelle les saveurs de l'enfance.

Aude Laurent est diététicienne en clinique et en libéral à Dijon Copier

On a testé pour vous

J'ai goûté la Nona "vitalité" au fer et magnésium et tout à coup, je me suis sentie... En plein forme ! Je plaisante. Non réellement, rien de spécial. Pour obtenir des résultats, il faudrait en manger quotidiennement pendant un mois.

Comme beaucoup de monde, je suis carencée en magnésium, alors plutôt que de faire une cure de gélules, autant en profiter pour me faire plaisir ! Sans manger des nonas sans compter pour autant : elles font quand même 116 calories. Personnellement, je préfère manger de la viande ou des épinards pour les avantages en fer ... Même si je suis une femme ! Car clairement, vu le packaging et d'après Catherine Petitjean, ces pains d'épices visent les femmes.

Enfin vous ne perdrez rien à tester les nonas : elles ont presque le même gout que les nonnettes classiques, pour quelques centimes de plus. Elles seront mises en vente chez Mulot & Petitjean durant la semaine du 11 mars, le paquet de six nonas coûte moins de 6 euros.