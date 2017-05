Dijon : nouveau rassemblement en soutien à des élèves menacés d'expulsion

Le collectif du Lycée Le Castel se réunit à nouveau ce mardi 9 mai pour défendre la situation de plusieurs élèves de cet établissement dijonnais. Des élèves menacés d'expulsion. Un rassemblement doit avoir lieu à 15 heures devant la Préfecture de la Côte-d'or à Dijon.

Le collectif du Lycée Le Castel appelle à nouveau à se rassembler pour soutenir des élèves de l'établissement menacés d'expulsion.

Le collectif réunit des élèves, des parents d'élèves et des personnels du lycée dijonnais. Le collectif appelle à un rassemblement d'or en solidarité avec des lycéen-nes menacé(e)s d'expulsion

Le cas emblématique d'un élève en hôtellerie

C'est le troisième rassemblement depuis le mois de mars, pour soutenir plusieurs camarades en cours dans le lycée, et menacés d'expulsion. c'set le cas d'un jeune homme en filière Hôtellerie, très apprécié et dont les résultats sont bons, mais qui s'apprête à devenir majeur et qui se retrouve sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le collectif du Castel se mobilise donc à nouveau et appelle à manifester ce mardi 9 mai à 15 heures devant la Préfecture de la Côte-d'Or à Dijon. Un appel soutenu par la FSU du castel, la FCPE, l'UNAAPE et RESF-21.